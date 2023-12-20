عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محبوبي انتايا أول دويتو مغربي إسباني يجمع صابرينة بلفقيه مع Mayel Jimenez

صدى البلد

كسرت الفنانة المغربية صابرينة بلفقيه حاجز المليون مشاهدة عبر أجدد أغانيها المصورة "محبوبي انتايا".

تتعاون صابرينا مع الفنان الإسباني العالمي Mayel Jimenez في دويتو مزج بين اللهجة المغربية واللغة الإسبانية مع توليفة موسيقية جمعت اللحن المغربي والإيقاع والرقص الإسباني، كما ظهرت خلاله صابرينة مزينة بالقفطان المغربي وتم تصويره في مدينة إشبيلية الإسبانية.


وتمكنت صابرينة من حجز اسمها في الأغاني الأكثر استماعا على يويتوب في أمريكا الجنوبية على مدار أسبوع، في تجربة تعد غير مسبوقة بالنسبة للمطربات المغاربة، والأغنية من كلمات محمد المغربي وتوزيع  أيوب افريكانو وتوفيق صدقي.

12 أغنية.. عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد مكانك بمناسبة رأس السنة

بعد ساعات من طرحها.. أغنية رضا البحراوي الجديدة تتصدر تريند يوتيوب


ويعقب الدويتو الجديد النجاح الجماهيري الذي صاحب آخر أغنيات صابرينة "لقيطة"، التي تجاوزت 30 مليون استماع على المنصات الموسيقية، والتي تعاونت فيه أيضا مع الموزع بلال أفريكانو، وتم تصويرها في إسبانيا


صابرينة بلفقيه مطربة وملحنة ومنتجة مغربية بدأت رحلتها في الساحة الفنية منذ خمس سنوات، عرفها الجمهور المغربي بأغنيتها الأولى "ها ماما"، كما تصدرت تريندات الأغاني المغربية بأغنيات "حبيبي انتا" و"لقيطة".


 

ألبومه الجديد الجماهيري الجمهور المغربي القفطان المغربي الفنانة المغربية اللهجة المغربية المغربية صابرينة بلفقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

تسليم تابلت أولى ثانوي للطلاب الأسبوع المقبل.. وسداد 105 جنيهات تأمينا بالبريد

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

ترشيحاتنا

34 لاعبا من الدوري السعودي ضمن قوائم المنتخبات في أمم إفريقيا.. تفاصيل

تحديد أسعار 10 سلع أساسية.. تحركات جديدة من الحكومة لضبط الأسواق

أزمة قلبية للاعب.. الاتحاد الإنجليزي يقرر إعادة مباراة بورنموث ولوتون تاون

غطرسة وعدائية.. محلل سياسي: تغيير مثير للقلق في سلوك زيلينسكي

بعد قرار الحكومة.. غرامة تصل لـ10 آلاف جنيه لإلقاء القمامة في الشارع

مسئول أمريكي يكشف عن أول هزيمة كبرى لحلف الناتو منذ 1949


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير تغذية يقدم فوائد سلطة الحمص

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

بالأحمر.. ياسمين صبري تستعرض جمالها | شاهد

بملابس لافتة.. مي حلمي تثير الجدل في صورة جديدة

فيديو

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ