محبوبي انتايا أول دويتو مغربي إسباني يجمع صابرينة بلفقيه مع Mayel Jimenez

كسرت الفنانة المغربية صابرينة بلفقيه حاجز المليون مشاهدة عبر أجدد أغانيها المصورة "محبوبي انتايا".

تتعاون صابرينا مع الفنان الإسباني العالمي Mayel Jimenez في دويتو مزج بين اللهجة المغربية واللغة الإسبانية مع توليفة موسيقية جمعت اللحن المغربي والإيقاع والرقص الإسباني، كما ظهرت خلاله صابرينة مزينة بالقفطان المغربي وتم تصويره في مدينة إشبيلية الإسبانية.



وتمكنت صابرينة من حجز اسمها في الأغاني الأكثر استماعا على يويتوب في أمريكا الجنوبية على مدار أسبوع، في تجربة تعد غير مسبوقة بالنسبة للمطربات المغاربة، والأغنية من كلمات محمد المغربي وتوزيع أيوب افريكانو وتوفيق صدقي.



ويعقب الدويتو الجديد النجاح الجماهيري الذي صاحب آخر أغنيات صابرينة "لقيطة"، التي تجاوزت 30 مليون استماع على المنصات الموسيقية، والتي تعاونت فيه أيضا مع الموزع بلال أفريكانو، وتم تصويرها في إسبانيا



صابرينة بلفقيه مطربة وملحنة ومنتجة مغربية بدأت رحلتها في الساحة الفنية منذ خمس سنوات، عرفها الجمهور المغربي بأغنيتها الأولى "ها ماما"، كما تصدرت تريندات الأغاني المغربية بأغنيات "حبيبي انتا" و"لقيطة".



