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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالشراكة مع البنك الدولي.. محافظ قنا: تنفيذ أكثر من 2000 مشروع بـ6 مليارات جنيه

محافظ قنا أشرف الداودي
محافظ قنا أشرف الداودي

قال محافظ قنا أشرف الداودي، إنه تم تنفيذ أكثر من 2000 مشروع بتكلفة حوالي 6 مليارات جنيه، بالشراكة مع البنك الدولي، مشيرا إلى أن مشروعات البرنامج أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى مساهمتها في خفض معدلات الفقر، وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك، خلال استقبال المحافظ، لوفد بعثة البنك الدولي، والمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، اليوم الأربعاء، خلال زيارتهم للمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الزيارة تأتى في إطار تفقد ومتابعة الوفد لعدد من مشروعات البرنامج الجارى تنفيذها بمحافظة قنا، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمشروعات، وتطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية، والاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية "، كما يقوم الوفد بزيارة ميدانية لكورنيش مدينة قنا، وزيارة ميدانية لمشروعات المنطقة الصناعية بقفط.

ومن جهته، أشاد وفد البنك الدولى - خلال اللقاء - بما تحقق من إنجازات ومشروعات تنموية على أرض المحافظة، مؤكدين أهمية تعميم تجربة قنا، وتحقيق الاستفادة من الخبرات المكتسبة، ونقلها إلى المحافظات الأخرى المستفيدة حديثا من البرنامج.

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