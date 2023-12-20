عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 20 ألفا

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة في غزة ، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء ضحايا الهجمات الوحشية الإسرائيلية في القطاع، إلى 20 ألف شهيد.

واستشهد أكثر من 40 فلسطينيا، وأصيب عشرات آخرين، مساء اليوم، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح بقطاع غزة.

وصرحت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا" بإن هناك 32 شهيدا وصلوا إلى مستشفى ناصر خلال الساعات الماضية، وإن 4 شهداء بينهم أطفال ارتقوا في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.  

وأضافت المصادر أن 10 شهداء على الأقل ارتقوا إثر قصف طيران الاحتلال مسجد علي بن أبي طالب في محيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أصيب عدد من الصحفيين إثر غارات الاحتلال على محيط المستشفى الكويتي.

حصيلة ضحايا جنوب قطاع غزة خان يونس ت الاحتلال الإسرائيلي طائرات الاحتلال الإسرائيلي طائرات الاحتلال صحفيين علي بن أبي طالب غارة اسرائيلية غارات الاحتلال قصف طيران الاحتلال لاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

تسليم تابلت أولى ثانوي للطلاب الأسبوع المقبل.. وسداد 105 جنيهات تأمينا بالبريد

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

آليات جديدة.. مصر تكشف مفاجأة عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

موضوعات متعلقة

استشهاد 40 فلسطينيا جراء قصف طائرات الاحتلال لمدينتي خان يونس ورفح بغزة

كتائب القسام تعلن مقتل 4 من جنود الاحتلال وإصابة آخرين بقطاع غزة

نجاح عظيم.. كتائب القسام تستهدف 12 جنديا إسرائيليا شمال شرق غزة

المقاومة الفلسطينية تستهدف 8 آليات للاحتلال بمنطقتي الصبرة وتل الهوا في غزة

معارك عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في محيط مخيم جباليا

كتائب القسام تفجر نفقا مفخخا في قوة إسرائيلية شمال شرق خان يونس

بالأسلحة ‏الصاروخية.. حزب الله اللبناني يستهدف مدفعية الاحتلال في خربة ماعر

برصاص الاحتلال الإسرائيلي.. استشهاد لبناني على طريق كفر كلا بالجنوب

ترشيحاتنا

أبو عبيدة: دمرنا 41 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 72 ساعة

مفاجأة| الحكومة تسعى لتحويل التوك توك إلى كهرباء.. حكاية مشروع بـ 150 مليون دولار

جيش الاحتلال: نحن في مرحلة مهمة من الهجوم على مناطق جديدة بغزة

بايدن : نضغط لإبرام صفقة رهائن بين إسرائيل وحماس

السيسي وأردوغان يبحثان المشهد الإقليمي وجهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات لغزة

أول رد إسرائيلي على تصريحات وزير متطرف باغتيال قادة حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

بالأحمر.. ياسمين صبري تستعرض جمالها | شاهد

بملابس لافتة.. مي حلمي تثير الجدل في صورة جديدة

كاجوال جريء.. نسرين طافش تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ