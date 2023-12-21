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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضحايا الغربة ولقمة العيش| مصرع 4 مهندسين مصريين في حادث بـ السعودية.. أسماء وصور

صور ارشيفية
صور ارشيفية

في حادث مروع هز المنطقة، لقي أربعة مهندسين مصريين حتفهم وأصيب آخر بجروح بليغة في حادث تصادم مأساوي وقع أثناء توجههم إلى موقع عملهم في منطقة أملج بمحافظة تبوك بالمملكة العربية السعودية.

تفاصيل الحادث

في تفاصيل الحادث، تصادمت سيارتهم بسيارة نقل، مما أسفر عن وفاة أربعة منهم على الفور، فيما نُقل المهندس الخامس إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة نظرًا لخطورة إصابته.
 

 

التدابير الفورية

واستجابت السلطات السعودية بسرعة فائقة، حيث توجهت دوريات الأمن والهلال الأحمر إلى مكان الحادث لنقل المتوفين والمصاب إلى المستشفى القريب. تم نقل جثث المتوفين إلى مستشفى منطقة تبوك، في حين جرى نقل المصاب إلى مستشفى الملك فهد.

استنكار ودعم دبلوماسي

وعبر مندوب القنصلية المصرية بجدة، رأفت عبدالله، أكدت القنصلية على تواصلها الوثيق مع السلطات السعودية لضمان استخراج تصاريح الدفن، وأشار إلى أن صلاة الجنازة والدفن سيتمان في المملكة بموافقة أسر الضحايا في مصر.
 

حادث مهندسين المملكة العربية السعودية المهندس القنصلية صلاة الجنازة

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