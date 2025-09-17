صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل

تُعد مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية لعلوم الطيران صرحًا تعليميًا كبيرًا في العلوم والتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، وتمثل حلمًا لكل المصريين باعتبارها أول مدرسة لعلوم الطيران في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

وللتعرف على المزيد من المعلومات حول المدرسة، قام موقع «صدى البلد» بجولة تفقدية داخل مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية لعلوم الطيران، للاطلاع على شروط التقديم بالمدرسة، وكيفية اختبار الطلاب قبل الالتحاق وتأهيلهم لسوق العمل.

شروط التقديم والالتحاق بالمدرسة

كشف تامر محمد، المدير الأكاديمي لمدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الطائرات، عن تفاصيل التقديم والالتحاق بالمدرسة وكواليس صناعة وصيانة الطائرات في مصر.

مدرسة مصرية فريدة في مجال صناعة وصيانة الطائرات

أكد «محمد» في تصريحاته لـ«صدى البلد» أن نشأة المدرسة كانت في بداية العام الدراسي 2023، وهي صرح تكنولوجي كبير ضمن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهناك توسع كبير خاصة بعد الإقبال الكبير على التقديم، نظرًا لأنها المدرسة الوحيدة في مصر المتخصصة في مجال صناعة وصيانة الطائرات.

تقديم طلاب مؤهلين لسوق العمل

وأوضح المدير الأكاديمي أن أهم أهداف المدرسة هو تقديم طلاب مؤهلين لسوق العمل، حاملين الفكر التكنولوجي المتطور، ومؤهلين فنيًا في مجال صناعة وصيانة الطائرات، حيث يتم تدريب الطلاب على أعلى مستوى وفق مقاييس ومعايير دولية عالمية.

التخصص الأساسي: صناعة وصيانة الطائرات

أضاف أن الدراسة تشمل شقين: الأول خاص بالمواد الثقافية مثل اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والكيمياء والفيزياء والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والوطنية، والثاني هو التخصص الأساسي وهو صناعة وصيانة الطائرات.

وأشار إلى أن التدريب يتم على يد مجموعة من الخبراء الأجانب ومدرسين فرنسيين تابعين لشركة "داسو" العالمية، موضحًا أن المدرسة ثمرة تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العربية للتصنيع، لخلق جيل جديد من الفنيين في مجال نادر مثل تصنيع وصيانة الطائرات.

تدريب على يد خبراء أجانب من شركة "داسو" الفرنسية

لفت إلى أن المدرسة تقبل الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية (العامة، الأزهرية، الدولية، الوافدين والعائدين)، مع وجود اشتراطات محددة في المجموع، حيث تم العام الماضي قبول الطلاب بمجموع يبدأ من 240 درجة.

أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر

شدد على أن وزارة التربية والتعليم تطرح رابطًا للتقديم بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، والمدرسة تقبل الطلاب من كل مناطق القاهرة الكبرى. كما يخضع الطالب لاختبارات قبول، ويجب أن يكون متقنًا للغة الإنجليزية ليتمكن من التعامل مع المدرسين الأجانب.

التفوق والتميز أهم شروط القبول

أشار إلى أن من شروط القبول أن يكون الطالب متفوقًا دراسيًا، ويتمتع بالأخلاق الحميدة والثبات النفسي والانفعالي. مؤكدًا أن إتقان اللغة الإنجليزية شرط أساسي، وأن مدة الدراسة ثلاث سنوات، وفق التنسيق الذي تحدده الجهات التعليمية المختصة.

برامج دراسية متكاملة وتدريبات عملية داخل مصانع حقيقية

أكد أن المدرسة تتميز عن باقي مدارس التكنولوجيا التطبيقية بأنها الوحيدة المتخصصة في صناعة الطائرات، حيث تحتوي على فصول وقاعات تدريس وورش مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، ويتم توفير جميع سبل الرعاية الاجتماعية والثقافية والصحية والبدنية، إلى جانب الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تمكّن الطلاب من تقديم أفكار وابتكارات فنية وتصنيعية.

فرصة نادرة لمحبّي التكنولوجيا والطيران

أضاف أن هناك زيارات دائمة لمصانع وشركات الهيئة، وأن نادي الطلاب يوفر أنشطة رياضية، موضحًا أن المدرسة تعمل على بناء الإنسان وصقل الأخلاق، كما يتم تدريب الطلاب عمليًا على صناعة هياكل الطائرات والأجزاء الأساسية.

برامج تطوير مستمرة للمعلمين

وأوضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الإدارة بتدريب المعلمين، مع خطط تنمية مهنية مستدامة لتطوير المهارات وطرق التدريس، سواء للمعلمين التابعين لوزارة التعليم أو المتعاقدين مع الهيئة العربية للتصنيع، فضلًا عن تزويدهم بأحدث الطرق العالمية في التعليم ليكونوا من أكفأ المدرسين.

معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

تابع أن المدرسة معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع شركة "داسو" الفرنسية، وتستضيف زيارات دائمة لمصانع الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز الجانب العملي للطلاب.

الدراسة مجانية بالكامل

اختتم حديثه قائلًا: «الدراسة داخل المدرسة مجانية بالكامل، مثلها مثل باقي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مع توفير الزي المدرسي وأتوبيسات نقل الطلاب، بجانب ترسيخ قيم المواطنة والأخلاق، وتقديم برامج تعليمية متطورة موجهة للطلاب».