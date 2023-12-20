تفاصيل توقيع اتفاقية لتطوير الهيدروجين الأخضر باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار

قال حسن أمين عضو اللجنة التنفيذية بالمركز الإقليمى للطاقة المتجددة، إن مشروعات الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر ليس من أجل استخدامه للطاقة والكهرباء في مصر ولكن لتصديره للخارج، مما سيساهم في توفير العملة الصعبة.



وأضاف حسن أمين خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “اليوم”، المذاع على قناة دي إم سى، أنه سيتم البدء بعمل الدراسات في الموقع، بعد التوقيع مباشرة على اتفاقية الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار.



وأوضح أن الدولة متمثلة في الصندوق السيادي المصري شريكة بالمشروع، متابعا: الهيدروجين الأخضر جاء من طاقة خضراء ، وسيكون هناك جزء يغزى من خلال الطاقة الشمسية وجزء أخر عن طريق طاقة الرياح، ولا يوجد أي طاقة بالوقود الأحفورى.



واسترسل: الهيدروجين الأخضر أنه يمكن نقله وتخزينه وهو طاقة المستقبل ويدخل في العديد من الصناعات منها صناعة الأمونيا ووسائل النقل كمصدر وقود لها، بجانب دخوله كوقود للطائرات والسفن.