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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يفلت من كمين ألميريا ويفوز 3-2 في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

حقق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه فريق ألميريا 3-2، ضمن الجولة 18 من الدوري الإسباني.


وسجل أهداف برشلونة كل من رافينا في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، وسرجيو روبيرتو هدفين في الدقيقتين 60و83، وسجل هدفي ألميريا كل من ليو بابتيستاو في الدقيقة 41، وإدغار جونزاليس في الدقيقة 71.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 38 في المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا، بفرق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع ومنقوص من مباراة، بينما يأتي ألميريا في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.
 

ويسيطر الثنائي جيرونا وريال مدريد على المركزين الأول والثاني بالدوري الإسباني بـ 44 نقطة و42 نقطة على الترتيب.

 

وأعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، التشكيل الأساسي لخوض مواجهة ألميريا، ضمن الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل، تواجد سيرجي روبرتو في خط الوسط، في ظل إصابة بيدري وجافي وغياب فرينكي دي يونج بداعي الإيقاف. 

تشكيل برشلونة لمواجهة ألميريا

حراسة المرمى: بينيا

خط الدفاع: كانسيلو، أراوخو، كريستنسن، بالدي

خط الوسط: جوندوجان سيرجي روبرتو، فيرمين لوبيز

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي وجواو فيليكس

وعلى الجانب الآخر أعلن جايزكا جاريتانو المدير الفني لألميريا تشكيل فريقة للمباراة، وجاء كالتالي:


حراسة المرمى: ماكسيميانو

خط الدفاع: بوزو، تشومي، إدجار، مونتس

خط الوسط: أكيمي، لوبي، بابا

خط الهجوم: أريباس، رامازاني، وبابتيستاو.

 

 

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