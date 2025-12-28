التعليم تكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة طرد طالب من مدرسة خاصة ببنها

علق مصدر بمديرية التربية والتعليم في القليوبية، على ما تم تداوله عبر بعض الجروبات والصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن واقعة التعدي على طالب بمدرسة الرواد الخاصة، وإجباره على التحويل من المدرسة وتركه دون تسكين بمدرسة أخرى.

تفاصيل الواقعة

وأوضح المصدر أنه تم التواصل والتحقق من حقيقة الأمر للوقوف على ملابسات الواقعة، مؤكدا أنه تبين وجود شكوى مقدمة من ولي أمر الطالب إلى المديرية التعليمية، وعلى الفور تم تحرك المديرية بشكل رسمي بتشكيل لجنة من إدارة المتابعة، والشؤون القانونية، والتعليم الخاص لفحص الشكوى.

وأسفرت أعمال الفحص عن أن الطالب مقيد بالصف الرابع الابتدائي، ويعاني من تكرار المشكلات مع زملائه داخل المدرسة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة المدرسة تعاملت مع الحالة تربويا، من خلال عقد جلسات إرشاد مع أخصائي اجتماعي وأخرى مع أخصائي نفسي، إلا أن هذه المحاولات لم تسفر عن نتائج إيجابية، وتم التنبيه على إدارة المدرسة بضرورة التعامل بحرص مع الطالب وباقي الطلاب، والالتزام بالأساليب التربوية السليمة في مثل هذه الحالات.

وأضاف المصدر أنه تم حفظ الشكوى، وتحويل الطالب من مدرسة الرواد الخاصة إلى مدرسة ابن خلدون الابتدائية، وذلك بمعرفة ورغبة ولي الأمر ، كما أفادت إدارة مدرسة الرواد الخاصة برد كامل مصروفات الترم الأول الخاصة بالطالب إلى ولي الأمر.

وبخصوص المحضر المحرر بقسم الشرطة، أوضح المصدر أنه تم التصالح فيه بمعرفة ورغبة ولي الأمر، دون أي تدخل من المديرية أو إدارة التعليم الخاص في هذا الشأن.

وأكد المصدر أن الطالب منتظم بالمدرسة منذ شهر ونصف، دون وجود أي مشكلات، ولا صحة لما يُثار بشأن وجود تواطؤ من جانب التعليم الخاص بالمديرية، مشددًا على أن جميع الإجراءات تم اتخاذها وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

وناشد المصدر الجميع تحري الدقة في نشر المعلومات، والرجوع إلى البيانات والتقارير الرسمية، والاستماع إلى جميع الأطراف، حفاظًا على الحقيقة وتجنبًا لتداول أخبار غير صحيحة شكلًا وموضوعًا.