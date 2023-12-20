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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فؤاد السنيورة: لبنان لن ينجر للحرب لكن إسرائيل تحوم حول الحمى

رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، إنه ابتداء من 8 أكتوبر 2023 اشتعلت الجبهة اللبنانية على الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي، ومتصاعد، وكان يقال آنذاك أنها تلتزم بما يسمى "قواعد الاشتباك"، وهي كلمة تدل على الانضباط.

وأضاف السنيورة خلال مداخلة عبر سكايب من بيروت مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن اللبنانيين يؤيدون القضية الفلسطينية تاريخيا، وتعرض لبنان لـ6 اجتياحات إسرائيلية، لكن هناك اتفاقا على عدم الانجرار لهذه الحرب، بينما قادة الاحتلال يهولون ويقولون إنهم سيحولون لبنان إلى غزة أخرى.

وأوضح أنه لن يكون هناك احتمال لأن ينجرف لبنان للحرب، لكن إسرائيل تحوم حول الحمى وتوشك أن تواقعه، ورأينا قبل أيام القصف جوا وجنازة أحد الشهداء، هذا قد يشعل الموقف بشكل مقصود.

وذكر السنيورة أن القرار الأممي 1701 في 2006 نص على أن تكون المنطقة في جنوب لبنان وحتى نهر الليطاني منزوعة السلاح الثقيل، وعلى الرغم من أن حزب الله لم يمتثل للقرار، فإن إسرائيل نفسها لم تمتثل للقرار ولم تنسحب من مزارع شبعا.

 

 وسائل الإعلام

ولفت السنيورة  إلى أن الواقع بشهد نوعا من السباق التصعيدي، بخاصة مع وجود عدد من الرؤوس الحامية في إسرائيل، ونتنياهو يبحث عن انتصار معين، وعلى الرغم من أن الدولة اللبنانية هي المعنية بالصراع لكن لا أحد يتحدث معها وتعرف بالمعلومات من وسائل الإعلام.

رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة فلسطين القضية الفلسطينية القصف

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