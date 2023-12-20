المسلة الناقصة ومتحف النوبة ضمن زيارات ملتقى ثقافة المرأة الحدودية بأسوان

استقبلت المسلة الناقصة بأسوان، فتيات الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حتى 24 ديسمبر الحالي.

وتحدث مايكل كمال -مفتش آثار، عن سبب تسمية المسلة الناقصة بهذا الاسم موضحا أنه أثناء نحتها ظهر بها عدد من الشروخ ولم يكتمل نحتها، ويصل وزنها حوالي ١٠٠٠ طن، بينما طولها يصل إلى ٤٩ مترا، وتم اكتشافها في أوائل القرن العشرين، بعد أن غطتها الرمال لآلاف السنوات في أحد محاجر أسوان الشهيرة بصلادتها، وتم نحت المسلة بتكليف من الملكة حتشبسوت لنصبها أمام معبد آمون في الكرنك، وتوقف العمل بها بعد ظهور عدد من التشققات.

متحف النوبة

أعقب ذلك التوجه إلى زيارة متحف النوبة والتعرف على مقتنياته، حيث جاءت فكرة إنشائه لإنقاذ آثار النوبة بالتعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونسكو، وتم افتتاحه عام ١٩٩٧ بتصميم معماري يعكس العمارة النوبية، وحصل على جائزة أغاخان للعمارة الإسلامية كأفضل مبنى معماري عام ٢٠٠١.

ويضم المتحف عددا هائلا من القطع الأثرية، فيوجد مومياوات من العصر البطلمي، تمثال الملك رمسيس الثاني، شواهد قبور، نموذج لمقبرة إسلامية، تمثال للملك خفرع جالسا بدون رأس، رؤوس وتماثيل لملوك الأسرة ٢٥، أواني حجرية من عصر ما قبل التاريخ، ماكيت "قلعة بوهن، معابد فيلة"، إناءات من الفخار المزخرف لعصر ما قبل الأسرات، بجانب قاعة تعبر عن البيئة النوبية من مظاهر الأفراح والزفاف، ومنطقة بلاد النوبة، وغيرها من نماذج الحضارات وعصور ما قبل التاريخ.

الملتقى تنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي المشرف التنفيذي للملتقي، ويستضيف ١٢٩ فتاة وسيدة من المحافظات الحدودية شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، مطروح، الشلاتين، حلايب، أبو رماد بالبحر الأحمر، أسوان وحي الأسمرات بالقاهرة، وينفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويهدف المشروع إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، لثلاثة فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.