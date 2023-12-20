عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المسلة الناقصة ومتحف النوبة ضمن زيارات ملتقى ثقافة المرأة الحدودية بأسوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبلت المسلة الناقصة بأسوان، فتيات الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حتى 24 ديسمبر الحالي.

وتحدث مايكل كمال -مفتش آثار، عن سبب تسمية المسلة الناقصة بهذا الاسم موضحا أنه أثناء نحتها ظهر بها عدد من الشروخ ولم يكتمل نحتها، ويصل وزنها حوالي ١٠٠٠ طن، بينما طولها يصل إلى ٤٩ مترا، وتم اكتشافها في أوائل القرن العشرين، بعد أن غطتها الرمال لآلاف السنوات في أحد محاجر أسوان الشهيرة بصلادتها، وتم نحت المسلة بتكليف من الملكة حتشبسوت لنصبها أمام معبد آمون في الكرنك، وتوقف العمل بها بعد ظهور عدد من التشققات.

متحف النوبة 
أعقب ذلك التوجه إلى زيارة متحف النوبة والتعرف على مقتنياته، حيث جاءت فكرة إنشائه لإنقاذ آثار النوبة بالتعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونسكو، وتم افتتاحه عام ١٩٩٧ بتصميم معماري يعكس العمارة النوبية، وحصل على جائزة أغاخان للعمارة الإسلامية كأفضل مبنى معماري عام ٢٠٠١.

ويضم المتحف عددا هائلا من القطع الأثرية، فيوجد مومياوات من العصر البطلمي، تمثال الملك رمسيس الثاني، شواهد قبور، نموذج لمقبرة إسلامية، تمثال للملك خفرع جالسا بدون رأس، رؤوس وتماثيل لملوك الأسرة ٢٥، أواني حجرية من عصر ما قبل التاريخ، ماكيت "قلعة بوهن، معابد فيلة"، إناءات من الفخار المزخرف لعصر ما قبل الأسرات، بجانب قاعة تعبر عن البيئة النوبية من مظاهر الأفراح والزفاف، ومنطقة بلاد النوبة، وغيرها من نماذج الحضارات وعصور ما قبل التاريخ.

الملتقى تنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي المشرف التنفيذي للملتقي، ويستضيف  ١٢٩ فتاة وسيدة من المحافظات الحدودية شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، مطروح، الشلاتين، حلايب، أبو رماد بالبحر الأحمر، أسوان وحي الأسمرات بالقاهرة، وينفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويهدف المشروع إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، لثلاثة فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.

الملتقى الثقافي لثقافة وفنون نيفين الكيلانى وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

رد عاجل لحركة حماس على تهديد إسرائيل باغتيال هنية ومشعل

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

متحور كورونا الجديد .. الصحة العالمية توضح كيفية تجنب الإصابة ومدى خطورته

ترشيحاتنا

3 كلمات من تعود عليها قبل نومه استيقظ نشيطا طوال اليوم

أخبار التوك شو|محمد أبو العينين: يجب العمل بقوة على الطاقة المتجددة لجذب مزيد من الاستثمارات.. أحمد موسى: محمد صلاح يتعرض لهجمات من ميليشيات إخوانية بسبب حبه لمصر

المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة يتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات

سعر عيار 14 في محلات الصاغة اليوم 21-12-2023

باق 80 يوما.. موعد شهر رمضان 2024 في مصر وكيف تستعد له

نجم الكرة المصرية السابق: لابد من ثورة إدارية في الزمالك لحل الأزمات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفعال منافية وصور مخلة.. ليلة القبض على الدكر وراقصة في كباريه بالهرم

وصفة اقتصادية.. طريقة تحضير كفتة الفراخ

أول صور من خطوبة البلوجر محمد فرج والمذيعة لينة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الفراولة؟

فيديو

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ