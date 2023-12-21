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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| آخر موعد للتقديم بالمنح الدراسية المقدمة من دولة المجر.. فتح باب القبول في 3 تخصصات لبرامج الدراسات العليا بألسن عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حول النشر الدولي للبحوث

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين مركز مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

فتح باب القبول في 3 تخصصات لبرامج الدراسات العليا بألسن عين شمس

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس ، عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لفصل الربيع  2024 .

 

حقوق القاهرة تصدر تعليمات مهمة للطلاب المستجدين بدبلومات الدراسات العليا

كشفت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، إعلان هام للطلاب المستجدين بدبلومات الدراسات العليا.

 

لطلاب جامعة حلوان.. التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات عبر هذا الرابط

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز،

 

آخر موعد للتقديم بالمنح الدراسية المقدمة من دولة المجر

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن المنح التنافسية المقدمة من دولة المجر (هيئة تمبس).

 

جامعة الملك سلمان تعلن تخصصات مجالات العلوم الأساسية المتاحة للطلاب بالتيرم الثاني

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية في إطار سعيها إلى التميز على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وفي مجالات العلوم الأساسية والبحث العلمي، عن تقدم كلية العلوم ثلاث برامج مميزة:

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