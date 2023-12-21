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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حول النشر الدولي للبحوث

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين مركز مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ومن هذه الدورات قدم المركز يومي السبت والأحد 23 و24 ديسمبر 2023 برنامج النشر الدولي للبحوث العلمية.

جامعة القاهرة 

نظمت كلية التجارة جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة لبنى فريد القائم بأعمال عميد كلية التجارة، ندوة بعنوان: التدريب المنتهي بالتوظيف، للدكتور هشام فاروق مستشار وزير الاتصالات لشؤون التطوير التكنولوجي والمسؤول عن مبادرة رواد مصر الرقمية، وأدار الندوة الدكتور هشام البحيري وذلك بحضور لفيف من الأساتذة والطلاب.

وخلال الندوة، قدم الدكتور هشام فاروق، عرض متكامل عن مبادرة رواد مصر الرقمية وهي مجانية بالكامل) لمدة 6 أشهر، وأشار إلى أن كليات التجارة مخصص لها عدد 17 برنامج من بين 67 برنامج في وزارة الاتصالات، لافتًا أن الوزارة تعتبر كليات التجارة من الكليات التي لها وزن كبير من ضمن 4 مجالات رئيسة للتدريب.

وأوضح مستشار وزير الاتصالات لشؤون التطوير التكنولوجي والمسؤول عن مبادرة رواد مصر الرقمية، استعداد وزارة الاتصالات لتوفير فرص توظيف لخريجي المبادرة، كما وعد بتوفير 8000 منحة بالمجان لجامعة القاهرة بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة للهيئة المعاونة في كلية التجارة.

جامعة القاهرة البرامج التدريبية البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجام قدرات أعضاء هيئة التدريس برنامج النشر الدولي للبحوث العلمية النشر الدولي للبحوث العلمية

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