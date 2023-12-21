حقوق القاهرة تصدر تعليمات مهمة للطلاب المستجدين بدبلومات الدراسات العليا

كشفت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، إعلان هام للطلاب المستجدين بدبلومات الدراسات العليا.

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، على جميع الطلاب الذين لم يستوفوا جميع المستندات المطلوبة لقيدهم بالدبلوم وتم استنفاذهم للفترة المحددة بإقرار الاستيفاء سرعة الحضور لإدارة الدراسات العليا فرع الشيخ زايد واستكمال المستندات الناقصة وذلك بحد اقصى يوم الإثنين القادم الموافق ٢٥ ديسمبر.

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، أشاد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بدور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم وتوسيع التعاون الدولي، كما نوه إلى زيادة حجم التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار دعم البحث العلمي والتعاون التعليمي والمهني وفي مجالات أخرى عديدة، من أهمها مركز التميز في الزراعة بكلية الزراعة جامعة القاهرة.

ومن جانبه، أشاد روبرت باورز بالشراكة والتعاون الوثيق والمُستمر الذي يربط بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة القاهرة ، مثمنًا أداء مراكز التميز التي تم إنشاؤها داخل الجامعات المصرية، ومؤكدًا حرص الوكالة على استمرار العمل مع هذه المراكز في دعم وتعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

