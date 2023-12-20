أبرزها مع التعليم الصينية.. جامعة القاهرة توقع بروتوكولات مهمة في 2023

قامت جامعة القاهرة ، بتوقيع عدد من البروتوكولات المهمة خلال عام 2023 ، ومن أهم هذه البروتوكولات.

وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بروتوكول تعاون مشترك لنشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع الجامعي من خلال تصميم وتنفيذ خطة أنشطة مشتركة تتضمن ندوات وورش عمل تثقيفية لتوعية الطلاب بحقوق الإنسان وأهميتها، والطرق المتحضرة في التعبير والممارسة.

حضر توقيع بروتوكول التعاون، الدكتور أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس للقومى لحقوق الإنسان، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والمهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة، وممثلي اتحاد طلاب جامعة القاهرة وعلى رأسهم الطالب عبد الله عرمش رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وعدد من ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى الإسهام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأهمها توعية الشباب الجامعي بحقوق الانسان، وإعداد وتنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى بناء وتأهيل كوادر جديدة من خريجي الجامعة مؤهل ومؤمن بثقافة تعزيز واحترام حقوق الإنسان والعمل على تحقيقها، وإعداد متخصصين في هذا المجال، وتبادل الخبراء والمتخصصين من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأكاديميين بالجامعة لتنفيذ الأنشطة ذات الصلة والمدرجة لدى الطرفين، وتبني وتنفيذ برنامج زيارات لخبراء وأعضاء الطرفين وزيارات ميدانية دراسية لطلاب الجامعة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية المفهوم الشامل لحقوق الإنسان الذي أكدته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية ، والذي لم يعد يقتصر على الحق في حرية التعبير فقط، بل يتضمن أيضًا الحق في الرعاية الصحية، والحق في التعليم وحرية البحث العلمي، والحق في الحياة الكريمة، والرعاية الاجتماعية، والحق في السكن الكريم، والحق في الإبداع باعتباره جزءا من حقوق الإنسان.

كما أكد الدكتور محمد الخشت، أن استراتيجية حقوق الإنسان على درجة كبيرة من الأهمية وترتبط بشكل وثيق باستراتيحية التنمية للدولة المصرية في مختلف الجوانب، مشددًا على ضرورة ممارسة جميع الحريات في نطاق أمن واستقرار الوطن وعدم الترويج للشائعات والحرب النفسية التي تستهدف هدم الدول ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تعد أحد المنابر المهمة في تنفيذ وتفعيل الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.

من جانبها أوضحت السفيرة مشيرة خطاب، أن حقوق الإنسان هي أسلوب حياة وفكر تحتاج لمن يدرسها ويفهمها جيدا وعدم النظر إليها بسطحية، لافتة إلى أن مصر تمر الآن بمرحلة فارقة وتسعى للانضمام إلى الديمقراطية الحديثة التي تحقق الرفاهية والنماء لمواطنيها، كما أصبحت حقوق الإنسان بها تمثل أجندة وطنية تم إطلاقا من قبل القيادة السياسية، مؤكدة أن الدولة هي المسؤولة عن الوفاء بحقوق مواطنيها وهو ما يمثل الطريق إلى الحداثة والتنمية.

و أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت كونه مفكرا مستنيرا يدعو إلى التقدم والحضارة والإنسانية، وبتميزه في قيادة ورئاسة جامعة القاهرة مما أدى إلى تقدم الجامعة بشكل غير مسبوق في التصنيفات الدولية ودخولها ضمن أفضل 100 جامعة مرموقة عالميا في عدد من التخصصات العلمية ، ومراعاتها للحداثة ومختلف الأبعاد البيئية والاجتماعية.

وأشارت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أهمية الاتفاقية في رفع وعي الشباب داخل الجامعة بحقوق الإنسان، مؤكدة أن الشباب أهم فئة في تحقيق النقلة المرجوة في استراتيجية حقوق الإنسان لأنهم يمثلون السواد الأعظم من أبناء الوطن.

من جانبه، أشاد الدكتور أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق،ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس للقومى لحقوق الإنسان، بالمكانة المرموقة التي حققتها جامعة القاهرة خلال السنوات الأخيرة بقيادة الدكتور محمد الخشت، مؤكدًا أن بروتوكول التعاون بين جامعة القاهرة والمجلس القومي لحقوق الإنسان يمثل بداية لنشر ثقافة الحقوق بين طلاب الجامعة بما ينمي الروح الوطنية لديهم.

وقال الدكتور أنس جعفر، إن مصر كانت من أوائل الدول التي ساهمت في وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الحرية نسبية ويجب أن تتم في نطاق خصوصية كل مجتمع وثقافته وتقاليده وأعرافه وبالتالي فإن حقوق الإنسان لها على الجانب الآخر التزامات وواجبات لابد من مراعاتها.



كما شهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور شين جي نائب وزير التربية والتعليم بجمهورية الصين الشعبية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز التعاون في مجال تعليم اللغة الصينية وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي ضوء حرص جامعة القاهرة على تعميق دورها الدولي ومواصلة عقد شراكات ودرجات علمية مزدوجة مع الجامعات العالمية المرموقة للتدريس في جامعة القاهرة الدولية.

وقع بروتوكول التعاون، بمقر جامعة القاهرة الدولية، الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ما جيانفاي رئيس مركز التبادل الدولي للتعليم اللغوي التابع لوزارة التربية والتعليم الصينية.

ويهدف البروتوكول إلى أن يكون التعاون بين الطرفين في مجالات: ورش العمل وبرامج التدريب، والمشروعات البحثية المشتركة، والبرامج الدراسية المشتركة، والدرجات العلمية المشتركة في الماجستير والدكتوراه، وقبول الطلاب في الجامعة الصينية لمدة فصل أو عام دراسي.

ورحب الدكتور محمد الخشت، بالوفد برئاسة نائب وزير التعليم الصيني، مثمنًا زيارة الوفد لمصر وجامعة القاهرة، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة في نطاق اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين، وفي ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن توقيع هذا البروتوكول بمقر جامعة القاهرة الدولية يُعد حلقة من حلقات التعاون الدولي لجامعة القاهرة في فتح الأبواب والعقول للتفاعل مع أنظمة تعليمية متنوعة من مختلف حضارات وثقافات العالم.



وفى نفس السياق ، حضر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، لقاء الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد/ روبرت باورز مدير مكتب التعليم والشركات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوفد المرافق له، والدكتور هشام سعيد نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل.

وخلال اللقاء تم مناقشة العمل بمركز التميز الزراعي بجامعة القاهرة مع إضافة ملف جديد للمياه لجامعة القاهرة وتعزيز تكامل الجهود البحثية بين جامعتي القاهرة والإسكندرية في مجالي الزراعة والمياه وتعزيز التبادل العلمي.

وثمن الدكتور أيمن عاشور جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر خلال السنوات الماضية في التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العديد من المشروعات والمُبادرات، والأنشطة التعليمية والبحثية، فضلًا عن تمويل إنشاء مراكز التميز داخل الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية هذه المراكز، والتي يبلغ عددها ثلاثة مراكز للتميز، هي (مركز التميز في الزراعة بجامعة القاهرة، ومركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية، ومركز التميز للطاقة بجامعة عين شمس)، مشيرًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجانبين؛ بهدف إيجاد حلول مُبتكرة لقضايا الزراعة، والمياه، والطاقة، من خلال البحث والتطوير والتعليم والتدريب.

وأشاد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بدور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم وتوسيع التعاون الدولي، كما نوه إلى زيادة حجم التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار دعم البحث العلمي والتعاون التعليمي والمهني وفي مجالات أخرى عديدة، من أهمها مركز التميز في الزراعة بكلية الزراعة جامعة القاهرة.

ومن جانبه، أشاد روبرت باورز بالشراكة والتعاون الوثيق والمُستمر الذي يربط بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة القاهرة ، مثمنًا أداء مراكز التميز التي تم إنشاؤها داخل الجامعات المصرية، ومؤكدًا حرص الوكالة على استمرار العمل مع هذه المراكز في دعم وتعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.