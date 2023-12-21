حماس: لا نتحدث عن هدنة مؤقتة ولكن وقف شامل للعدوان| فيديو

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، " لانتحدث عن هدنة مؤقتة و لكن نتحدث عن وقف شامل للعدوان وإدخال المساعدات وزيادتها، و إنهاء الاحتلال"

حماس تتحدث بلغة واحدة



وأضاف طاهر النونو خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن حماس لها رؤية واحدة و قيادة واحدة، وموقف ثابت وواضح، مؤكداً أنمصر تبذل جهوداً كبيرة لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قائلاً:"حماس تتحدث بلغة واحدة، وصوت واحد يتحدث به جميع قادتها"