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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حماس: لا نتحدث عن هدنة مؤقتة ولكن وقف شامل للعدوان| فيديو

طاهر النونو المستشار
طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، " لانتحدث عن هدنة مؤقتة و لكن نتحدث عن وقف شامل للعدوان وإدخال المساعدات وزيادتها، و إنهاء الاحتلال"

حماس تتحدث بلغة واحدة


وأضاف طاهر النونو خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن حماس لها رؤية واحدة و قيادة واحدة، وموقف ثابت وواضح، مؤكداً أنمصر تبذل جهوداً  كبيرة لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

 

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قائلاً:"حماس تتحدث بلغة واحدة، وصوت واحد يتحدث به جميع قادتها"

حماس هدنة الاحتلال المساعدات غزة

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