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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب سيناء يشارك في البرنامج الرئاسى لأبناء المحافظات الحدودية «أهل مصر»

شباب المحافظات الحدودية
شباب المحافظات الحدودية اهل مصر

تشارك محافظة شمال سيناء، في البرنامج الرئاسى لأهل مصر لأبناء  المحافظات الحدودية بمحافظة القاهرة، تحت رعاية  رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، وعناية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وذلك فى إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، وبتوجيهات من محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة.

 

وأكد حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء ، أن البرنامج يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتمكين وتأهيل ودمج الشباب إيمانا بدورهم الوطنى والقومى والتوعية بالتحديات التي تواجه الأمن القومى المصرى ودور الدولة في مواجهة هذه التحديات وتوفير الجانب الترفيهى والثقافى داخل البرنامج.

 

حفل ترفيهي :

وقال ، إن البرنامج يشمل التعريف بالبرنامج التثقيفى الترفيهى، والتنمية البشرية، والأمن القومى، بالإضافة إلى إقامة حفل ترفيهى وتقديم فقرات فني من الشباب المشارك.

وأضاف حسن عبد الوهاب، إلى جهود ودعم وزارة الشباب والرياضة، في دعم وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصري خاصة بالمحافظة الحدودية، إيمانا بدورهم الوطني والقومي، مع أهمية التوعية المستمرة للشباب والأجيال القادمة.. يأتي ذلك بمتابعة واشراف محمود الشريف مدير ادارة تنمية الشباب بالمديرية.

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شمال سيناء تشارك في البطولة الختامية للمشروع القومي للقاءات الرياضية

سيناء شباب المحافظات الحدودية الرياضة

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