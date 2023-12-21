مسابقة رياضية فى لعبة الكاراتيه بمراكز الشباب بسيناء

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، مسابقة رياضية فى لعبة الكاراتيه، وذلك ضمن خطة نشاط الإدارات الشهرية بالمحافظة ديسمبر 2023، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

تم تنفيذ المسابقة بمركز شباب ضاحية السلام التابع لإدارة شباب العريش، حيث شارك أعضاء المركز في المسابقة الرياضية من الألعاب الفردية المفيدة للياقة البدنية وبناء جسم رياضى.



الأبطال الرياضيون

وأشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة، بجهود إدارات مديرية الشباب والرياضة بالمراكز، والاهتمام المستمر بالأبطال الرياضيين والمتميزين في مختلف الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى تقديم جميع أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لجميع الرياضيين والموهوبين من أبناء المحافظة.

ونوه إلى أهمية تشجيع النشء والشباب على ممارسة الرياضة، واكتشاف مواهبهم في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية نشر الرياضة بالمجتمع لما لها من أدوار إيجابية عديدة.



