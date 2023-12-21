البنك الدولي يوافق على قرض عاجل لـ باكستان بقيمة 350 مليون دولار

أعلن البنك الدولي، اليوم الخميس، أنه وافق على قرض بقيمة 350 مليون دولار إلى باكستان في إطار برنامج الارتقاء.

وأوضح المدير الإقليمي للبنك الدولي ناجي بن حسين، في تصريح له، أن برنامج الارتقاء يكمل المرحلة الأولى من إصلاحات الضرائب والطاقة والأعمال والمناخ.

وقال بن حسين إن البرنامج يهدف إلى زيادة الإيرادات، وتحسين استهداف الإنفاق وتعزيز القدرة التنافسية والاستثمار، وسيساعد البرنامج أيضاً في إدارة أفضل لقطاع الطاقة في باكستان.

على جانب آخر، أعلنت شركة أرامكو السعودية، توقيع الاتفاقيات النهائية للاستحواذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة ("قو").

وبحسب البيان الصادر عن الشركة السعودية بحسب جريدة “الرياض”؛ فإن هذا الاستحواذ يمثل أول دخول لأرامكو السعودية إلى أسواق التجزئة للوقود في باكستان، ما يعزز استراتيجية الشركة الخاصة بسلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي.

وأشار البيان إلى أن الصفقة ستمكن أرامكو السعودية من تأمين منافذ إضافية لمنتجاتها المكررة، وفتح أسواق جديدة أمام زيوت التشحيم التي تحمل العلامة التجارية فالفولين، بعد استحواذ أرامكو السعودية على أعمال المنتجات العالمية لشركة فالفولين الأمريكية في فبراير عام 2023م.