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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«تجارة حلوان» تحرز المركز الأول ببطولة كرة القدم بكليات الجامعة

تجارة حلوان تحرز
تجارة حلوان تحرز المركز الأول في بطولة كرة القدم

اختتمت بطولة كرة القدم بكليات جامعة حلوان التي نظمتها إدارة رعاية الشباب بجامعة حلوان، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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وقد فاز بالمركز الأول في البطولة فريق كلية التجارة وإدارة الأعمال، بينما حصل فريق كلية التربية الرياضية على المركز الثاني، فيما احتل فريق كلية الخدمة الاجتماعية المركز الثالث.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة علي أهمية مثل هذه الأنشطة في تعزيز قدرات الشباب وصقل مواهبهم في مختلف المجالات، كما حثهم على تشكيل فريق يمثل الجامعة في المنافسات الرياضية المحلية والدولية.
وصرح رئيس جامعة حلوان " نقدم كافة الدعم لطلاب الأنشطة  لذا ضاعفنا مكافآت الفوز لتشجيع الطلاب وجذب الموهوبين"

ونظمت البطولة الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بإشراف الأستاذ هشام رفعت، قائم بعمل امين عام الجامعة، الأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذ أيمن عبد العزيز مدير الإدارة.

كلية التجارة وإدارة الأعمال تحرز المركز الأول في بطولة كرة القدم بكليات جامعة حلوان5
كلية التجارة وإدارة الأعمال تحرز المركز الأول في بطولة كرة القدم بكليات جامعة حلوان5
كلية التجارة وإدارة الأعمال تحرز المركز الأول في بطولة كرة القدم بكليات جامعة حلوان4
كلية التجارة وإدارة الأعمال تحرز المركز الأول في بطولة كرة القدم بكليات جامعة حلوان4
كلية التجارة وإدارة الأعمال تحرز المركز الأول في بطولة كرة القدم بكليات جامعة حلوان3
كلية التجارة وإدارة الأعمال تحرز المركز الأول في بطولة كرة القدم بكليات جامعة حلوان3
كلية التجارة وإدارة الأعمال تحرز المركز الأول في بطولة كرة القدم بكليات جامعة حلوان2
كلية التجارة وإدارة الأعمال تحرز المركز الأول في بطولة كرة القدم بكليات جامعة حلوان2
كلية التجارة وإدارة الأعمال تحرز المركز الأول في بطولة كرة القدم بكليات جامعة حلوان1
كلية التجارة وإدارة الأعمال تحرز المركز الأول في بطولة كرة القدم بكليات جامعة حلوان1
كلية التجارة وإدارة الأعمال تحرز المركز الأول في بطولة كرة القدم بكليات جامعة حلوان
كلية التجارة وإدارة الأعمال تحرز المركز الأول في بطولة كرة القدم بكليات جامعة حلوان
جامعة حلوان بطولة كرة القدم كليات جامعة حلوان كلية التجارة وإدارة الأعمال كلية التربية الرياضية Jobs Education

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