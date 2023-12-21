الأهلي في المونديال| لاعبو الفريق يتحدثون لوسائل الإعلام عن مباراة أوروا الياباني

يتحدث 3 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لوسائل الإعلام المختلفة قبل المران الختامي مساء اليوم الخميس والذي سيقام بملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية؛ استعدادًا لمباراة أوروا الياباني لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة أوروا الياباني، في بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وسيتحدث لاعبو الأهلي لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة أوروا الياباني والتي ستقام في الرابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.