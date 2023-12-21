تفعيل اللائحة الدراسية الموحدة لبرنامج البكالوريوس في علوم التمريض بجامعة سوهاج

بنظام الساعات المعتمدة

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بأن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدر قرارًا بتفعيل اللائحة الدراسية الموحدة لبرنامج البكالوريوس في علوم التمريض المكثف بنظام الساعات المعتمدة.

وأكد على أن الجامعة تسعى إلى التحول لنظام الساعات المعتمدة، والتي يمكن للطلاب من خلالها تقليص عدد سنوات الدراسة بمختلف الكليات، حال الإنتهاء من عدد الساعات الدراسية المقررة له.

جامعة سوهاج

وأكد ان الجامعة نجحت في استحداث عددًا من البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة، نظراً لاهميته في إحداث تطوير شامل للعملية التعليمية، الي جانب انها تخدم متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتتناسب مع وظائف المستقبل، وتستهدف المساهمة في التنمية الشاملة ورسم خارطة العلوم المستقبلية وقاطرة الاقتصاد الوطني.

وقال "النعماني" ان البرنامج يهدف الي تأهيل خريجي الجامعات وتدريبهم للحصول على درجة البكالوريوس في علوم التمريض، مضيفاً ان مدة البرنامج 24 شهرًا بالإضافة إلى 6 أشهر امتياز، و يتضمن البرنامج 6 فصول دراسية بدون فواصل، ويمنح الخريج بعدها بكالوريوس علوم التمريض من الدرجة الجامعية الثانية.