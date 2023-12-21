تبلغ نصف مليون دولار.. تفاصيل حقيبة هدايا Golden Globes

كشف القائمون على حفل توزيع جوائز الـ Golden Globes في دورته القادمة، عن تفاصيل عن حقيبة الهدايا المقدمة للفائزين ومقدمي الجوائز السنوية.

وقالت هيلين هوهن، رئيسة جولدن جلوب فى بيان لها : "نحن ممتنون للغاية للدعم الكبير الذي يقدمه موقع Robb Report لمؤسسة جولدن جلوب، إن هذه المساهمة السخية لا تجسد روح العطاء فحسب، بل تمثل أيضًا لحظة محورية في جهودنا المستمرة لرفع مستوى المجتمعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا في صناعة الترفيه. معًا، نحدث تأثيرًا حيثما كان ذلك مهمًا."

وتابعت : تقدم حقيبة هدايا Golden Globes من Robb Report، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نصف مليون دولار، مجموعة رائعة من المنتجات والتجارب الحصرية، المنسقة بعناية عبر عدة فئات.

وأضافت "يتم تقديمها باسم "صندوق الهدايا النهائي"، وسيجد المستلمون بالداخل حقيبة Metier Marrakech Brown Suede و"The Ultimate Gift Book"، وهو دليل شامل يعرض بالتفصيل القائمة الكاملة للهدايا المميزة، والذي يسمح للإيصالات بتحديد العروض التي يرغبون في قبولها".

وتابعت “بالنسبة لأولئك الذين لديهم شغف بالسفر، يمكن للمستفيدين الاستمتاع بعطلات فخمة، بما في ذلك استئجار يخت فاخر لمدة خمسة أيام في إندونيسيا على متن يخت Celestia Phinisi ، وفي عالم الموضة والجمال، تتضمن حقيبة الهدايا جلسة مع فنان وشم مشهور، وقناع وجه LED من CurrentBody، وأحذية رياضية مصممة خصيصًا من Opie Way ، وسيستمتع عشاق الذواقة والطهي بدروس خاصة مع أشهر بيتزا في أمريكا، مقدمة من Razza، والمجموعة الأساسية المرغوبة من Gold Ossetra من Caviar Russe”.