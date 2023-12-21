عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تبلغ نصف مليون دولار.. تفاصيل حقيبة هدايا Golden Globes

صدى البلد

كشف القائمون على حفل توزيع جوائز الـ Golden Globes في دورته القادمة، عن تفاصيل عن حقيبة الهدايا  المقدمة للفائزين ومقدمي الجوائز السنوية.

وقالت هيلين هوهن، رئيسة جولدن جلوب فى بيان لها : "نحن ممتنون للغاية للدعم الكبير الذي يقدمه موقع Robb Report لمؤسسة جولدن جلوب، إن هذه المساهمة السخية لا تجسد روح العطاء فحسب، بل تمثل أيضًا لحظة محورية في جهودنا المستمرة لرفع مستوى المجتمعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا في صناعة الترفيه. معًا، نحدث تأثيرًا حيثما كان ذلك مهمًا."

وتابعت : تقدم حقيبة هدايا Golden Globes من Robb Report، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نصف مليون دولار، مجموعة رائعة من المنتجات والتجارب الحصرية، المنسقة بعناية عبر عدة فئات.

وفاة عبدالله مراد مدير السيرك القومي الأسبق

بعد وصفها الفن بـ الحرام.. حلا شيحة تتراجع: سيظل رسالة سامية

وأضافت "يتم تقديمها باسم "صندوق الهدايا النهائي"، وسيجد المستلمون بالداخل حقيبة Metier Marrakech Brown Suede و"The Ultimate Gift Book"، وهو دليل شامل يعرض بالتفصيل القائمة الكاملة للهدايا المميزة، والذي يسمح للإيصالات بتحديد العروض التي يرغبون في قبولها". 

وتابعت “بالنسبة لأولئك الذين لديهم شغف بالسفر، يمكن للمستفيدين الاستمتاع بعطلات فخمة، بما في ذلك استئجار يخت فاخر لمدة خمسة أيام في إندونيسيا على متن يخت Celestia Phinisi ، وفي عالم الموضة والجمال، تتضمن حقيبة الهدايا جلسة مع فنان وشم مشهور، وقناع وجه LED من CurrentBody، وأحذية رياضية مصممة خصيصًا من Opie Way ، وسيستمتع عشاق الذواقة والطهي بدروس خاصة مع أشهر بيتزا في أمريكا، مقدمة من Razza، والمجموعة الأساسية المرغوبة من Gold Ossetra من Caviar Russe”.

Golden Globes عالم الموضة صناعة الترفيه نصف مليون دولار السيرك القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

سعر الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة للمقبلين على الزواج

ترشيحاتنا

جهود مكثفة لكشف أسباب إصابة 38 تلميذا ومعلما باختناق في مدرسة بقنا

وزير الخارجية البريطاني: لا أقبل بوجود معايير مزدوجة بالمقارنة بين أوكرانيا وغزة

وزير الخارجية: نستمر فى التعاون مع شركائنا لتوفير حرية الملاحة بالبحر الأحمر

ماذا يحدث؟ الولايات المتحدة واليونان تنشران قواتهما البحرية في البحر الأحمر

ركبا الأسانسير مع شخصين.. الداخلية تكشف لغز خطـ.ــف صغيرين داخل مصعد

سامح شكري: أحداث 7 أكتوبر ليست بداية الصراع في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

ولا أغرب .. مقطع فيديو يثير الجدل لحيوان يوقف السيارات طلبًا للمساعدة

فيديو

إسرائيل تلتقط أنفاسها الأخيرة.. ناشط أمريكي يوجه رسالة قوية للعالم| فيديو

مقطع فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية ينفطر له القلوب.. شاهد ماذا قالت

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ