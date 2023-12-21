الشباب والرياضة بشمال سيناء تناقش آليات العمل لكرة القدم في النوادي والمراكز

استقبل إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، مدربي كرة القدم بالأندية الرياضية ومراكز الشباب، وتناول الاجتماع بحث كافة التفاصيل والحلول الخاصة لمناقشة آليات العمل لكرة القدم في النوادي ومراكز الشباب واستفسارات كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم .

منظومة كرة القدم:

وأكد “حسن عبدالوهاب “ أن الدولة المصرية حريصة على تطوير منظومة كرة القدم من خلال التنسيق مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية والشركات الوطنية، التي تساهم جميعها في تطوير الكرة المصرية خاصة فى ضوء الطفرة غير المسبوقة التى تشهدها الرياضة المصرية بكافة مفرداتها فى شتي اللعبات بفضل الدعم والرعاية التى تشهدها من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وخلال الاجتماع أشار “عبدالوهاب “، إلى أن فكرة دورى اكاديميات كرة القدم تأتى تماشيًا مع استراتيحية ورؤية وزارة الشباب والرياضة ، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باستحداث برامج وأنشطة تهدف إلى اكتشاف المواهب فى كافة المجالات والعمل على تنميتها وتطويرها.



