عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بشمال سيناء تناقش آليات العمل لكرة القدم في النوادي والمراكز

اجتماع بمديرية الشباب
اجتماع بمديرية الشباب والرياضة

استقبل إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، مدربي كرة القدم بالأندية  الرياضية ومراكز الشباب، وتناول الاجتماع بحث كافة التفاصيل والحلول الخاصة لمناقشة آليات العمل لكرة القدم في النوادي ومراكز الشباب واستفسارات كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم .

 

منظومة كرة القدم:

وأكد “حسن عبدالوهاب “ أن الدولة المصرية حريصة على تطوير منظومة كرة القدم من خلال التنسيق مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية والشركات الوطنية، التي تساهم جميعها في تطوير الكرة المصرية خاصة فى ضوء الطفرة غير المسبوقة التى تشهدها الرياضة المصرية بكافة مفرداتها فى شتي اللعبات بفضل الدعم والرعاية التى تشهدها من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وخلال الاجتماع أشار  “عبدالوهاب “، إلى أن فكرة دورى اكاديميات كرة القدم تأتى تماشيًا مع استراتيحية ورؤية وزارة الشباب والرياضة ، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باستحداث برامج وأنشطة تهدف إلى اكتشاف المواهب فى كافة المجالات والعمل على تنميتها وتطويرها.

txt

تدابير احترازية بمركز الحسنة شمال سيناء استعدادا لموسم الشتاء


 

 

سيناء مدربي كرة الأندية الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن|

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

ترشيحاتنا

شهيد لقمة العيش.. تفاصيل صادمة لوفاة شاب مصري في إيطاليا

وزيرا التضامن والرياضة يناقشان استعدادات تنظيم احتفالية "قادرون باختلاف" تحت رعاية السيسي

مفاوضات اللحظة الآخيرة.. هل تشهد غزة هدنة قريبة لوقف إطلاق النار؟

وزير الخارجية البريطاني: دور مصر عظيم في إيصال المساعدات إلى غزة

لبنان.. حزب الله يطلق وابل من الصوارخ على مواقع إسرائيلية حدودية

إصابة مباشرة لسيارة في الجليل الأعلى بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

ولا أغرب .. مقطع فيديو يثير الجدل لحيوان يوقف السيارات طلبًا للمساعدة

فيديو

ركبا الأسانسير مع شخصين.. الداخلية تكشف لغز خطـ.ــف صغيرين داخل مصعد

إسرائيل تلتقط أنفاسها الأخيرة.. ناشط أمريكي يوجه رسالة قوية للعالم| فيديو

مقطع فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية ينفطر له القلوب.. شاهد ماذا قالت

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ