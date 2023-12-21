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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عادل شكل يزيف امتحانًا للصف الرابع الابتدائي .. لهذا السبب

عادل شكل يزيف امتحان
عادل شكل يزيف امتحان للصف الرابع الابتدائي لهذا السبب

أثار عادل شكل، أشهر مشجعي نادي الاتحاد السكندري حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره امتحانًا مزيفًا للصف الرابع الابتدائي. 

علق عادل شكل على الورقة التي نشرها عبر حسابه على “فيسبوك”، قائلًا: “اللهم لك الحمد ليا كل الشرف لتاني مرة، وزارة التربية والتعليم تحط اسمي في امتحانات الترم الشهري للصف الرابع”، مضيفًا: “كانت أول مرة في امتحانات علوم وفلسفة على مستوي الجمهورية، حب الناس هو الأساس...مش بالعافية.. والله أحبكم مثل مابتحبوني”. 

 

وانقسمت ردود الأفعال حول منشور عادل شكل بين مندهش من فعله ومستغرب وساخر. 

 

ويرجع السبب وراء قيام عادل شكل بهذا التصرف رغبته في تفاعل الجمهور معه لزيادة التفاعلات خاصة أنه ادعي ذكر اسمه في ورقة الامتحان التي لاقت سخرية، لكنه لم يذكر. 

يذكر أن عادل محمود علي عبد الحليم، الشهير بـ «عادل شكل»، وهو أحد أبناء محافظة الإسكندرية  ورث تشجيع نادي الاتحاد السكندري من أبيه وعائلته.

 ويحمل عادل شكل لقب «الزعامة»، كونة كبير مشجعي النادي، كما يقود المشجعين في المباريات دائمًا. 

 

 

 

 

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