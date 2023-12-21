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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مساء الجمعة.. قطع المياه عن بعض مناطق الحوامدية بالجيزة

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق:" العزبة الشرقية بالحوامدية، قرية الشيخ عتمان، تفرعات شارع الجمهورية، طريق ١١"، وذلك لمدة ٨ ساعات، ابتداءً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٢/ ١٢ / ٢٠٢٤ إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٣/ ١٢/ ٢٠٢٤.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أعمال إصلاح هبوط صرف صحي نتيجة كسر مفاجئ بخط صرف صحي قطر ٧٠٠ مم بشارع طراد النيل خلف المركز الطبي بالحوامدية، الأمر الذي يتطلب تحويل مسار خطوط مياه أقطار ٤٠٠مم، ٢٨٠مم للتمكن من إصلاح هبوط الصرف الصحي.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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