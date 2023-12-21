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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة بيراميدز استعدادا لـ بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات

صدى البلد

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة رحلة الفريق إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لخوض مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وتغادر البعثة القاهرة اليوم في طريقها إلى الإمارات لخوض السوبر حيث يلتقي في نصف النهائي مع فيوتشر يوم ٢٥ ديسمبر الجاري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أسامة جلال - محمود مرعي

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو  - بلاتي توريه - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - محمود دونجا

خط الهجوم: فخري لاكاي - فينسون ماييلي - دودو الجباس

أحمد الشناوي احمد سامي احمد توفيق احمد فتحي إبراهيم عادل

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