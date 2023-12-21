عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية: نعمل على بلورة خطاب إعلامي يواكب طبيعة وتعقيدات قضايا المنطقة

اجتماع اللجنة الدائمة
اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي

عقدت اللجنة الدائمة للإعلام العربي دورتها الـ 100، اليوم الخميس، في مدينة طرابلس بدولة ليبيا، بحضور السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام لجامعة الدول العربية -رئيس قطاع الإعلام والاتصال- ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بدولة ليبيا وليد الافي، و الدكتور نبيل جاسم رئيس شبكة الإعلام العراقي رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي.

وأكد السفير أحمد رشيد خطابي في كلمته أن اللجنة الدائمة للإعلام العربي  تعد من أقدم اللجان الفنية الدائمة التي تأسست في نطاق العمل العربي المشترك إدراكا من جيل الرواد بأهمية الإعلام في تحقيق الأهداف النبيلة للميثاق التأسيسي، مؤكدا أنها تعد قطب الرحى لعملنا الجماعي وقطعت خلال السنوات الأخيرة برئاسة د. خالد الغامدي وكيل وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية خطوات موفقة على طريق تطوير وتجويد الأداء، وهو النهج القويم الذي يسير عليه بكفاءة واقتدار د. نبيل جاسم رئيس شبكة الإعلام العراقي .


وأوضح خطابي أنه انصبّت الجهود بتعاون بين قطاع الإعلام والاتصال وكافة الشركاء لبلورة خطاب إعلامي تعددي ومتجدد يواكب طبيعة وتعقيدات القضايا والتحديات في منطقتنا وتحولات المشهد الإعلامي والتكنولوجي وما تطلبه الأمر من إطلاق برامج ومشاريع لتبادل الخبرات الوطنية والاستفادة من التجارب الدولية وإننا نتطلع أن تكون هذه الدورة انطلاقة طموحة نحو مزيد من العطاء الملموس لهذه اللجنة.  
 
وأشار إلى جدول أعمال الدورة 100 تتصدره تطورات القضية الفلسطينية في ظل العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، موضحا أنه ستنظر اللجنة الدائمة في تفعيل خطة التحرك الإعلامي -وفي صلبها القضية الفلسطينية - بما في ذلك الإجراءات التنفيذية لإطلاق المرصد والمنصة المدمجة بالمملكة المغربية، ودور الإعلام في التصدي للإرهاب ، والخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، وتوصيات الفريق المعني بالاستراتيجية الموحدة للتعامل مع الشركات الاعلامية العالمية، والمشاريع المتعلقة بالإعلام الإلكتروني والإعلام البيئي والإعلام التربوي ، فضلا عن تعزيز مكانة المرأة في وسائل الإعلام العربية ، وتنمية الجودة والقدرات المهنية بما فيها الاستخدام الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي ، وتخصيص جائزة التميز  الإعلامي لهذه السنة حول موضوع : " إعلام الأزمات والكوارث والمخاطر".


وتابع أن جدول أعمال الدورة يتضمن استكمال إجراءات استحداث المعهد العربي لصحافة السلام بدولة ليبيا، ومقترح الأمانة العامة بشأن تطوير ميثاق الشرف الإعلامي بإدراج البعد الإعلامي في الحملات الانتخابية واحترام قواعد الشفافية والحيادية وفق المعايير المتعارف عليها في نطاق المواثيق التي انخرطت فيها الجامعة العربية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

كانوا في طريقهم للعمل| مصرع 4 مهندسين مصريين في حادث بـ السعودية.. أسماء وصور

ترشيحاتنا

الحكومة تراوض الدولار| 3 أخبار مبهجة.. وهذا ما قاله مدبولي عن الصفقة الأهم

أسعار البصل نزلت النص .. اعرف الطريقة الصحيحة لتخزينه دون تلف

العودة للكمامة والبقاء بالمنزل.. الصحة العالمية تحذر من متحور «JN.1» بديل كورونا|فيديوجراف

تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري بطلب من روي فيتوريا .. تفاصيل

قبل ساعات من الشتاء.. أهم التوصيات الزراعية لحماية المحاصيل

بقاء 4 تحت الملاحظة.. تعافي الطلاب المصابين في واقعة الاختناق بمدرسة بقنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة في الودن تكشف الإصابة بأمراض خطيرة.. جمال شعبان يوضح

بالأحمر الجريء| وفاء عامر تثير الجدل بظهورها.. شاهد

عادل شكل يزيف امتحانًا للصف الرابع الابتدائي .. لهذا السبب

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

فيديو

موعد انخفاض أسعار السكر | تغطية خاصة

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل اجتماع المركزي| تفاصيل

كورونا يُهدّد العالم مرة أخرى.. هل وصل إلى مصر؟ فيديو

محدش يخرج من بيته| الأرصاد تحذر هذه الفئات بسبب طقس اليوم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ