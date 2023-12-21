شركه مياه الشرب بالقاهره تنفي صحة وجود رائحة جاز بمنطقتي المرج والسلام

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة عدم صحة شائعة ما تم تداوله على بعض مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي وبعض الشكاوى الواردة على الخط الساخن للشركة من وجود رائحة جاز بمياه الشرب يمنطقتى المرج والسلام حيث تم رفع عينات بمعرفة قطاع المعامل بالشركة من كافة المحطات ومآخذ وروافع المياه بذات المناطق وكذلك من الأماكن التى ورد منها بعض الشكاوى وتبين سلامة المياه ولا يوجد بها أى مصادر للتلوث.

وأكدت ان المياه صالحة للشرب ومطابقة للمواصفات القياسية ومازال قطاع المعامل وكافة الأجهزة المعنية بالشركة متواجدة بالمناطق المذكورة لرفع اى عينة من اى مكان يرد منه اى شكوى ، وإذ تؤكد الشركة حرصها الدائم والمستمر على جودة وسلامة مياه الشرب وصحة المواطنين.