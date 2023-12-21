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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لجميع الصناعات | تخصيص 200 فدان للمستثمرين في أسوان الجديدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة أسوان الجديدة، مع رئيس وأعضاء جمعية مستثمري أسوان، لبحث سبل تعزيز التعاون مع المستثمرين، والاستماع لمطالبهم، وحل مشكلاتهم، وتذليل جميع العقبات، ودفع معدلات الاستثمار والتنمية بمدينة أسوان الجديدة.

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وأشار الوزير، إلى أن المنطقة الصناعية بمدينة أسوان الجديدة، بمساحة 2561 فدانا، وتم تخصيص مساحة 200 فدان منها بنظام المطور الصناعى، ويعمل جهاز المدينة فى تنفيذ أعمال المرافق للقطع الصناعية لإتاحتها لمختلف الأنشطة الصناعية، هذا بالإضافة إلى المنطقة الحرة بمساحة 187 فداناً.

وزير الإسكان يتفقد مشروع الوحدات الفندقية والسياحة العلاجية والاستشفائية بمدينة أسوان الجديدة

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كما استعرض وزير الإسكان، موقف المشروعات التنموية والخدمية بمدينة أسوان الجديدة، حيث قدم رئيس جهاز المدينة، شرحاً تفصيلياً عن موقف تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية، والفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة أسوان الجديدة، فى مجالات (الأنشطة العمرانية المتكاملة، والأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، والأنشطة السياحية، والأنشطة التعليمية، والأنشطة الصناعية، وغيرها).

 

الدكتور عاصم الجزار جمعية مستثمري أسوان أسوان الجديدة المشروعات السكنية الاستثمار

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