عرض صيدلة الفيوم رصد خان يحصد المركز الأول في مهرجان المسرح الرابع عشر

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، ختام فعاليات مهرجان المسرح الرابع عشر للعروض القصيرة على مستوى كليات الجامعة، والذي نظمته إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب، خلال الفترة من ٢٠٢٢/١٢/١٧ حتى ٢٠٢٢/١٢/٢١، تحت إشراف أ.د محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور أ.د عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية وأعضاء لجنة التحكيم وهم: الفنان محمود الحديني، والفنانة سهر الصايغ، والمخرج إسلام الإمام، وعدد من السادة العمداء والوكلاء ومنسقي الأنشطة الطلابية والطلاب بمختلف كليات الجامعة وذلك اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١ بقاعة الاحتفالات الكبرى.

أكد أ.د ياسر مجدي حتاته أن الجامعة ترعى الفنون الراقية التي تتفاعل مع عقلية الشباب خاصة الفن المسرحي لدوره الهام في صقل شخصية الطلاب وإبداعاتهم وإبراز مواهبهم الفنية في التمثيل والتأليف والإخراج مما يسهم في رقي أفكارهم ليصبحوا أكثر قدرة على المساهمة في الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري.

وفي كلمته عن لجنة التحكيم أشاد الفنان محمود الحديني بالدعم المقدم من إدارة الجامعة للمهرجان، مؤكدًا أن جامعة الفيوم تضم العديد من المواهب والقدرات الفنية والمسرحية التي يتمتع بها الطلاب بمختلف الكليات، كما ذكر التوصيات الخاصة بالمهرجان وهي الحفاظ على الهوية العربية ومعالجة النصوص المسرحية لغوياً والتدقيق في اختيار النصوص المسرحية المشاركة في المهرجانات الفنية عبر لجنة مصغرة تعرض عليها النصوص مسبقا للخروج بنصوص جيدة.

وفي ختام الحفل أعلنت لجنة التحكيم جوائز النتائج النهائية للمهرجان والتي جاءت كالتالي:-

في جوائز العروض المسرحية حصد عرض (رصد خان) لكلية الصيدلة المركز الأول، وعرض (في تمام الساعة الثانية عشر) لكلية الهندسة المركز الثاني، كما حصد عرض (عصا موسى) لكلية الزراعة المركز الثالث.

أما جوائز المكياج فازت الطالبة سجى أحمد بكلية التربية النوعية بالمركز الأول، والطالبة فاطمة نبيل بكلية الآداب بالمركز الثاني، والطالبة أميرة أحمد بكلية الصيدلة بالمركز الثالث، وفي جوائز الاستعراض والتعبير الحركي فاز الطالب محمد أحمد بكلية التربية الرياضية بالمركز الأول، والطالب هشام علي بكلية التربية النوعية بالمركز الثاني، وفي جوائز الدعاية فاز الطالب محمد مريز بكلية السياحة والفنادق بالمركز الأول، والطالب معتز حمدي بكلية الآداب بالمركز الثاني،والطالب عبد الله وجيه بالمركز الثالث.

وفي جوائز الملابس فازت الطالبة شهد سيد بكلية التربية الرياضية بالمركز الأول، والطالبة رنا حسن بكلية الآداب بالمركز الثاني، والطالبة آلاء عادل بكلية التمريض بالمركز الثالث، وفي جوائز الديكور فاز الطالب مروان إيهاب بكلية الصيدلة بالمركز الأول، وفاز بالمركز الثاني مناصفة الطالب مروان إيهاب بكلية الصيدلة والطالبة ميادة محمد بكلية الهندسة، والمركز الثالث مناصفة الطالب حمادة عيد، والطالبة رنا مصطفى بكلية التمريض.

وفي جوائز التميز في التمثيل طالبات: فازت الطالبة منة عبد الله بكلية العلوم، والطالبة سارة محمد بالمعهد الفني للتمريض، والطالبة أسماء المهدي بكلية الزراعة، وفي جوائز التميز في التمثيل طلبة: الطالب أحمد عوض بكلية الآداب، والطالب إسلام طه بكلية العلوم، والطالب معتز حمدي بكلية الآداب، والطالب السيد علي السيد بكلية التربية النوعية، والطالب كريم الخولي بكلية الصيدلة، والطالب محمد روبي بكلية الصيدلة، والطالب خالد محمد بكلية التمريض.

وفي جوائز التمثيل الفردي طالبات: مناصفة بين الطالبة آلاء عبد العظيم المدن الجامعية، والطالبة ميرنا ياسر بكلية التربية النوعية بالمركز الأول، وفي المركز الثاني الطالبة إسراء جمال بكلية التمريض، والطالبة رحمة علي بكلية الهندسة، وفازت بالمركز الأول الطالبة علياء بدوي بكلية التربية الرياضية والطالبة لمى أحمد بكلية الصيدلة، وفي جوائز التمثيل الفردي طلاب: المركز الأول مناصفة بين الطالب محمد أشرف بكلية التربية الرياضية، والطالب جورج عادل بكلية الزراعة، وفاز بالمركز الثاني الطالب عبد الرحمن خالد بكلية التربية النوعية، والطالب أحمد مرسي بالمعهد الفني للتمريض، وفاز بالمركز الثالث الطالب محمد سمير بكلية الهندسة، والطالب أسامة حسين بكلية العلوم، وفي جوائز الإخراج حصد الطالب أحمد عبد الحميد بكلية الصيدلة المركز الأول، والطالب محمود محمد كلية الزراعة بالمركز الثاني.

وقام أ.د ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة والسادة النواب بإهداء دروع التكريم وشهادات التقدير للسادة أعضاء لجنة التحكيم والطلاب الفائزين.

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