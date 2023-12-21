شيف سمك بالمطرية خائن صديقه: جت معايا البيت وكله بمزاجها

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية شيف سمك إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتـ ك عرض فتاة المطرية واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم في القضية.

أقوال المتهم:

س: ما الذي حدث إذا وما هي تفصيلات ضبطك وعرضك علينا؟

ج: اللي حصل إن واحد بلدياتي اسمه محمد عبدالحميد كان بيكلم البنت اللي اسمها شروق وعرفني عليها و قالي إنه في علاقة بينهم وإنهم متخانقين وقالي صالحنا على بعض.

فكلمتها من عندي وقلتلها اتصالحوا انتوا مع بعض وحاجات کده وبعدها لقيتها بتكلمني تاني وبتشتكيلي منه بعد ما هو دخل الجيش، وفضلنا نتكلم بعدها وحصل بيننا مكالمات ورسائل جنـ سية وبدأت تقولي إنها بتحبني وأنا قلت لها إني بحبها وقابلتها مرتين عند المدرسة بتاعتها واتمشينا لحد المترو ومرتين تانيين قابلتها عند المدرسة وجات معايا البيت عندي في المطرية و المرة الأولى فيهم عملت معاها حاجات جنسـ ية، والمرة الثانية كانت أمي وخالتي عندي في البيت فقعدنا معاهم ومعملناش أى حاجة وبعدها فضلنا نتكلم فترة وفجأة قطعت معايا، فنزلت صورة ليها عادية كانت هي منزلاها عندي في الاستوري – الحالة – على الواتس وأمها كلمتني وقالتلي شيلها قلت لها حاضر وشيلتها في ساعتها واتقبض عليا وعرفت إنها حامل مني.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة المطرية محافظة القاهرة خطف المجني عليها من غير تحايل أو إكراه بأن استغل حداثة عمرها موهم إياها بالزواج منها وساقها لمسكنه باعدا إياها عن أعين ذويها تمهيدا للنيل من جسدها.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية هتـ ك عرض المخطوفة بغير قوة أو تهديد إذ وازعه الشيطان على ذلك، فاستغل صغر سنها وغواها بعبارات عاطفية تطورت لتبادلهما مراسلات نصية وصور جنـ سية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي حتى سخرها له إشباعاً لشهواته، وما أن الفرد بها بمسكنه حتى تجرد من ملابسه وجردها من ملابسها فنال مقصده وارتضت شهواته حتى حملت منه.