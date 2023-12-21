عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شيف سمك بالمطرية خائن صديقه: جت معايا البيت وكله بمزاجها

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية شيف سمك إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتـ ك عرض فتاة المطرية واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم في القضية.

أقوال المتهم:

س: ما الذي حدث إذا وما هي تفصيلات ضبطك وعرضك علينا؟

ج: اللي حصل إن واحد بلدياتي اسمه محمد عبدالحميد كان بيكلم البنت اللي اسمها شروق وعرفني عليها و قالي إنه في علاقة بينهم وإنهم متخانقين وقالي صالحنا على بعض.

 

 فكلمتها من عندي وقلتلها اتصالحوا انتوا مع بعض وحاجات کده وبعدها لقيتها بتكلمني تاني وبتشتكيلي منه بعد ما هو دخل الجيش، وفضلنا نتكلم بعدها وحصل بيننا مكالمات ورسائل جنـ سية وبدأت تقولي إنها بتحبني وأنا قلت لها إني بحبها وقابلتها مرتين عند المدرسة بتاعتها واتمشينا لحد المترو ومرتين تانيين قابلتها عند المدرسة وجات معايا البيت عندي في المطرية و المرة الأولى فيهم عملت معاها حاجات جنسـ ية، والمرة الثانية كانت أمي وخالتي عندي في البيت فقعدنا معاهم ومعملناش أى حاجة وبعدها فضلنا نتكلم فترة وفجأة قطعت معايا، فنزلت صورة ليها عادية كانت هي منزلاها عندي في الاستوري – الحالة – على الواتس وأمها كلمتني وقالتلي شيلها قلت لها حاضر وشيلتها في ساعتها  واتقبض عليا وعرفت إنها حامل مني.

 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  بدائرة قسم شرطة المطرية محافظة القاهرة خطف المجني عليها من غير تحايل أو إكراه بأن استغل حداثة عمرها موهم إياها بالزواج منها وساقها لمسكنه باعدا إياها عن أعين ذويها تمهيدا للنيل من جسدها.

 

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية هتـ ك عرض المخطوفة بغير قوة أو تهديد إذ وازعه الشيطان على ذلك، فاستغل صغر سنها وغواها بعبارات عاطفية تطورت لتبادلهما مراسلات نصية وصور جنـ سية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي حتى سخرها له إشباعاً لشهواته، وما أن الفرد بها بمسكنه حتى تجرد من ملابسه وجردها من ملابسها فنال مقصده وارتضت شهواته حتى حملت منه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد مباراة الأهلي .. إقالة مفاجئة في الزمالك دون سداد المستحقات

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

الأهلي يطلب تأجيل السوبر المصري 24 ساعة فقط لهذا السبب

ترشيحاتنا

سريع الانتشار.. أول تعليق من منظمة الصحة العالمية على متحور كورونا الجديد

البيت الأبيض: نعمل من أجل هدنة جديدة في غزة

بعد مباراة الأهلي .. إقالة مفاجئة في الزمالك دون سداد المستحقات

شيف سمك بالمطرية خائن صديقه: جت معايا البيت وكله بمزاجها

قبل مباراة برونزية المونديال ..قرارات نارية للأهلي بشأن المسابقات المحلية |تفاصيل

انسحاب لواء جولاني من قطاع غزة بعد تكبد خسائر كبيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش تشيل الهم.. منشور من هاني الناظر كله تفائل يطمئن المتابعين

شاهد.. كارول سماحة تشعل السوشيال ميديا بحفلتها الأخيرة

فان ديزل جاي القاهرة.. كواليس زيارة بطل«fast and furious»لمصر ولقاء الرئيس السيسي

أسماء جلال تتألق بالأبيض.. إطلالات نجمات حفل ختام مهرجان الجونة

فيديو

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

مرض مرعب .. معلومات مثيرة عن آكل اللحوم وتحرك عاجل من المنظمات

أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها: لا أعرف شيئًا عن ابنتي «فيديوجراف»

شاهد .. كواليس تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة برونزية مونديال الأندية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ