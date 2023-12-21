وسط الشارع .. فيديو صادم لأفعال مأساوية في غزة | شاهد

رصد مقطع فيديو صادم من غزة ماذا يحدث نتيجة كثرة الشهداء وسط تصاعد أعمال العنف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض المحتلة وتجاه أبناء شعبها.

أظهر مقطع فيديو منتشر، قيام مجموعة من الرجال بالحفر لدفن الشهداء في وسط احدى شوارع المدينة المحتلة والتي يواجه أهلها الويلات نتيجة التصعيدات الغاشمة.

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غزة اليوم

وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رسالة إلى الرئيس الفرنسي ماكرون بضرورة ضغط العالم بأسره لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنين.

جاء ذلك خلال العاهل الأردني بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العقبة.

وجدد الملك التأكيد، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة سيكون له تبعات كارثية على المنطقة بأكملها.

كما شدد على ضرورة التحرك وبشكل فوري لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة، الذي يشهد وضعا إنسانيا كارثيا.



وجدد العاهل الأردني التأكيد على رفض الأردن المطلق للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحذر الملك من أية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

وشدد على أنه لا سلام ولا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، يلبي كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ولفت الملك إلى أهمية دور فرنسا والاتحاد الأوروبي في دعم حل الدولتين، ما يتطلب تكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.