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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انقلاب ملاكي في ترعة الفاروقية بسوهاج وإصابة 3 أشخاص

صدى البلد

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في انقلاب سيارة ملاكي بترعة الفاروقية دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بترعة الفاروقية دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو (احمد م.ع- 36 سنة- سائق- ويقيم دائرة مركز أخميم)، إختلت عجلة القيادة بين يديه؛ ما أدى لانحراف السيارة وانقلابها بترعة الفاروقية المجاورة للطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من:" قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والمدعو كرم ا.ع.ع- 28 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز أخميم- بجرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، والمدعو عاصم ع.ع- 46 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز اخميم- بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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