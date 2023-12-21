يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب الآن في مصر خلال التعاملات المسائية، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي، ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن، يقدمها موقع "صدى البلد"، اليوم الخميس 21- 12 -2023، من خلال نشرة مفصلة تستعرض أسعار الذهب، لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب بمصر، المستمر في النزول تلك الفترة.ش



سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,383 شراء 3,406 جنيهات.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 3,101 شراء 3,122 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,960 شراء 2,980 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,537 شراء 2,554 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,973 شراء 1,987 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,691 شراء 1,703 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 105,207 شراء 105,918 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 23,680 شراء 23,840 جنيها.

الكيلو بيع 3,382,857 شراء 3,405,714 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، ويتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها .