جنوب لبنان.. انفجار صاروخ اعتراضي بسماء بلدة يارون الحدودية

أفادت الوكالة الوطنية بأن صاروخ اعتراضي إسرائيلي انفجر في سماء بلدة يارون الحدودية.

وأطلقت قوات العدو الصهيوني قذائف ضوئية في أجواء "جبل السدانة" ومرتفعات الرادار مقابل بلدة شبعا في جنوب لبنان.

وكانت قد أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية أن مُسيّرة اسرائيليّة أطلقت صاروخين موجّهين باتجاه خلّة فضة بين بنت جبيل وعيترون وسيارات الإسعاف توجّهت الى المكان

وفلسطينيا؛ فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط في القدس المحتلة وتطلق قنابل الغاز وتغلق حاجز المخيم

كما ترددت دعوات في مساجد للقدس للتوجه إلى المسجد الأقصى غداً لكسر الحصار المفروض عليه منذ نحو 70 يوماً.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية بالصواريخ مستهدفا منطقة “باب التنية” جنوب بلدة الخيام في جنوب لبنان.

ومن جانبها؛ اعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استشهاد حسين نمر مسرّة “حسين” من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس