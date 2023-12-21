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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال العدل: عبد الناصر له أخطاء بايخة.. ومبارك حول مصر لموريتانيا

جمال العدل
جمال العدل

قال المنتج جمال العدل، إنه عاصر رؤساء الجمهورية منذ بداية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حتى الرئيس السيسي، ولكي يحكم على كل شخص يجب رؤية طريقة وصوله إلى الحكم.

وأشار جمال العدل، إلى أن جمال عبد الناصر جاء شاب صغير قادم مع زملاؤه، والاقتصاد المصري كان قوي في تلك الفترة والجنيه المصري كان أفضل من الجنيه الذهب، ومصر كانت هامة جدا في أوروبا، وكانت في منطقة بعيدة عن أغلب الدول المتواجدة حولها، وقدم الأمور الإيجابية العديدة مثل المصانع في العديد من المحافظات، ولكن بالنسبة له كان له أخطاء "بايخة" منها حرب 1967، والإيجارات التي يعاني منها الجميع، وتفتيت الأرض الزراعية والتأميم للشركات بأغلب أنواعه. 

حديث عن رؤساء مصر 

وأضاف جمال العدل، خلال لقاء خاص مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع من خلال قناة "أون"، أن الرئيس السادات جاء بعد حرب عصيبة مصر كانت مهزومة فيها، ومن ثم جاء في وضع مختلف تماما عن جمال عبد الناصر، ونجح في الإعداد لحرب أكتوبر، حتى جاء الانفتاح بما له وبما عليه. 

وتابع أن الرئيس مبارك جاء من فترة منهكة، وقدم أول 10 سنوات مميزة، وبعد ذلك كان الأمر صعبا للغاية، إذ أنه أجل العديد من الملفات التي ضرت مصر فيما بعد، ولم يأخذ أي خطوة جريئة في أي ملف، وجامعة القاهرة التي كانت من أهم جامعات العالم تراجعت، وأصبحت مصر مثل موريتانيا، وغيرها من الآثار السلبية. 

واستكمل أن الرئيس السيسي تولى مصر في ظروف عصيبة للغاية، ووجد الاقتصاد المصري والعديد من الملفات التي مطالب أن يتعامل معها بقوة. 

جمال العدل السيسي جمال عبد الناصر والاقتصاد المصري الرئيس السادات خالد أبو بكر

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