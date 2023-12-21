عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم تشهد حفل تنصيب المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية

وكيلة وزارة التربية
وكيلة وزارة التربية والتعليم اثناء التنصيب

 تم تنصيب المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية على مستوى مديرية التربية والتعليم حسب القرار الوزاري ٦٢ لسنة ٢٠١٣   ،  على مستوى الإدارات التعليمية ومستوى المديرية على مستوى محافظة الفيوم ، بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، و رحاب عريق وكيل المديرية، عيسى عثمان نقيب معلمي الفيوم، و هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية ، والدكتور مصطفى صوفي رئيس مجلس إدارة مدرسة الشرق الأوسط وعبدالنبي كمال موجه عام التربية الإجتماعية بالمديرية ، و أميره محمد حسين مسئول الاتحادات الطلابية، و هاله يوسف محمد موجة الأول مديرية، وموجهي أوائل التربية الإجتماعية بالإدارات التعليمية ، وذلك بقاعة مسرح مدرسة الشرق الأوسط الخاصة بادارة شرق الفيوم.

 

جدير بالذكر أن عضوية المكاتب التنفيذية هذا العام جاءت عقب انتخابات إلكترونية، تم إجرائها بشكل متكامل إلكترونياً ، كتجربة فريدة من نوعها لأول مرة تتم على مستوى الجمهورية، وقد كان لمديرية التربية والتعليم بالفيوم توجيه عام التربية الإجتماعية بالتعاون مع الأستاذ أشرف عبد الجواد مدير مركز المعلومات والاحصاء السبق في تنفيذ هذه التجربة.

حيث شارك جميع الطلاب فى الانتخابات بأنفسهم بمنتهى النزاهة والشفافية والمصداقية واختيار خير من يمثلهم ،  وأن كل طالب وصل إلى هذه المرحلة هو فائز وهو قائد فى مجاله  

كما أشادت وكيل الوزارة، بالجهد المتميز المبذول من التربية الإجتماعية وحرصها على بث روح الولاء والانتماء للوطن وإجراء الانتخابات في جو يتسم بالديمقراطية والشفافية المطلقة ، كما أشادت بالتجربة الفريدة التي تم تنفيذها بمحافظة الفيوم هذا العام وهي استثمار التحول الرقمي الذي هو الموضوع المحوري للاتحادات هذا العام، من خلال إجراء الانتخابات على مستوى الإدارات بمنظومة إلكترونية مؤمنة بشكل متكامل.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل بالتربية الإجتماعية والشئون التنفيذية والإتحادات الطلابية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، كما قدمت سيادتها رسالة شكر لمجلس إدارة مدرسة الشرق الأوسط الخاصة ولفريق العمل بالمدرسة على الجهد المبذول وحفاوة الاستقبال والترحيب.

 

 

مديرية تعليم الفيوم تنظم ندوة في أبشواي لدعم المشاركة بالانتخابات الرئاسية

 

 

 

 

وكيل تعليم الفيوم تشيد بمستوى خريجي الدفعة الأولى من شباب المعلمين

 

 

f6043933-14fb-4561-9f25-4adde2a16788
f6043933-14fb-4561-9f25-4adde2a16788
2c474468-0a7e-4d25-b657-90b4a08db644
2c474468-0a7e-4d25-b657-90b4a08db644
4c810faf-e261-49eb-a2d4-0f51c8d39a14
4c810faf-e261-49eb-a2d4-0f51c8d39a14
7e6932e4-1a64-445e-b265-90eba5f92218
7e6932e4-1a64-445e-b265-90eba5f92218
24e56cd9-25a8-414c-9733-52f5aecd43cb
24e56cd9-25a8-414c-9733-52f5aecd43cb
29f4f029-1b45-44ef-beeb-0df9d2a591ec
29f4f029-1b45-44ef-beeb-0df9d2a591ec
41c959a6-2d6b-4bce-a1cb-dd4828178f79
41c959a6-2d6b-4bce-a1cb-dd4828178f79
99aced50-95d3-456c-8623-8dfd2a98064c
99aced50-95d3-456c-8623-8dfd2a98064c
551f5345-ebd7-4d48-8207-929f07ede0e6
551f5345-ebd7-4d48-8207-929f07ede0e6
b2a322fe-601f-4b7c-89f9-dd5240e3df6d
b2a322fe-601f-4b7c-89f9-dd5240e3df6d
c8bc8253-baab-4645-a144-72246e5e2f18
c8bc8253-baab-4645-a144-72246e5e2f18
c455ea94-78f8-4d6b-9ab3-a1b5fc2f346f
c455ea94-78f8-4d6b-9ab3-a1b5fc2f346f
c916bb4f-2087-442d-ab29-205174fdce85
c916bb4f-2087-442d-ab29-205174fdce85
f69e02e5-c2de-484a-93d8-d481578baea5
f69e02e5-c2de-484a-93d8-d481578baea5
الفيوم اخبار الفيوم المكاتب التنفيذية تعليم الفيوم ​الشرق الاوسط​

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

بعد مباراة الأهلي .. إقالة مفاجئة في الزمالك دون سداد المستحقات

عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

المغرب الأول أفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخب المصري في التصنيف الدولي

ترشيحاتنا

أستاذ علوم سياسية: طوفان الأقصى أعاد إحياء القضية الفلسطينية من جديد

بايدن محبط.. نتنياهو يستهدف احتلال غزة لأجل غير مسمى

منشور يثير ضجة.. مدافع بيراميدز في الأهلي قريبا وعلاقة رضا سليم بالصفقة

رمضان صبحي في الزمالك.. أحمد شوبير يفجر مفاجأة عن موقف اللاعب

السجن المشدد..عقوبة الهجرة غير الشرعية إذا استخدمت وثيقة سفر من غير صاحبها

سفير تركيا بالقاهرة: ندعم موقف مصر بشأن رفض تهجير الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول برتقالة يوميا؟

تحت شعرها.. القبض على امرأة تهرب هذا الشيء في مطار هندي.. صور

أغضبت الجمهور بإطلالتها الأولى..شاهد إنجي المقدم بـ جمبسوت بدون بطانة بـ مهرجان الجونة

على هامش مونديال للأندية.. أساطير الفيفا يفوز على نجوم السعودية 6-1 بمشاركة الحضري

فيديو

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

مرض مرعب .. معلومات مثيرة عن آكل اللحوم وتحرك عاجل من المنظمات

أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها: لا أعرف شيئًا عن ابنتي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ