عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس لجنة تسويق السياحة:أتوقع أن يحقق القطاع العام المقبل 25 مليار دولار..فيديو

السياحة المصرية -
السياحة المصرية - الكرنك

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر، إن تعامد الشمس في قدس أقداس مجموعة معابد الكرنك هي واحدة من المعجزات المصرية القديمة، مضيفاً أن مجموعة معابد الكرنك هي أكبر دار عبارة حجري في العالم وفي التاريخ مساحته 44 فدان.

وأضاف « عثمان » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مانشيت” على قناة "cbc" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي أن تعامد الشمس على قدس الأقداس دلالة على بداية موسم الخير عند المصريين القدماء، موضحاً أن مصر سياحياً مازالت تبهر العالم، التدفقات السياحية الموجودة اليوم لحضور الأحتفال تقول مصر مقبلة على موسم أزهى صور السياحة.


أشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر، إلى أن أنهينا موسم سياحي رائع جداً حقق حوالي 20 مليار دولار لخزينة الدولة، مشيراً إلى أن متوقعين بمثل هذه الأحداث الرائعة الموجودة على أجندة السياحة أنها تحقق العام المقبل من تجاوز من 24 إلى 25 مليار دولار.



 

السياحة معابد الكرنك المعجزات المصرية الثقافية الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

بعد مباراة الأهلي .. إقالة مفاجئة في الزمالك دون سداد المستحقات

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

قبل مباراة برونزية المونديال ..قرارات نارية للأهلي بشأن المسابقات المحلية |تفاصيل

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 22-12-2023

ترشيحاتنا

مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لبحث مشروع قرار بشأن غزة

كيا بيكانتو 2023 "بحالة الزيرو" للبيع بهذا السعر

بهدف +90| ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني بفوزه على ألافيس

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

"إيسترن كومباني": إعادة تكوين مجلس الإدارة بما يتفق مع أحكام التمثيل النسبي

فصائل عراقية مسلحة تستهدف مدينة إيلات الإسرائيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفلة بريطانية تثير الجدل بتفوقها على منافستها ذات الـ 39 عاما في الشطرنج

لطافة ياسمين صبري وتأخير محمد إمام.. أبرز لقطات عرض فيلم "أبو نسب"

بعلامة واحدة.. صور توضح الفرق بين البطاطس التحمير والبطاطس الطبيخ

منشور يثير ضجة.. مدافع بيراميدز في الأهلي قريبا وعلاقة رضا سليم بالصفقة

فيديو

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

مرض مرعب .. معلومات مثيرة عن آكل اللحوم وتحرك عاجل من المنظمات

أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها: لا أعرف شيئًا عن ابنتي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ