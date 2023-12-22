رئيس لجنة تسويق السياحة:أتوقع أن يحقق القطاع العام المقبل 25 مليار دولار..فيديو

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر، إن تعامد الشمس في قدس أقداس مجموعة معابد الكرنك هي واحدة من المعجزات المصرية القديمة، مضيفاً أن مجموعة معابد الكرنك هي أكبر دار عبارة حجري في العالم وفي التاريخ مساحته 44 فدان.



وأضاف « عثمان » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مانشيت” على قناة "cbc" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي أن تعامد الشمس على قدس الأقداس دلالة على بداية موسم الخير عند المصريين القدماء، موضحاً أن مصر سياحياً مازالت تبهر العالم، التدفقات السياحية الموجودة اليوم لحضور الأحتفال تقول مصر مقبلة على موسم أزهى صور السياحة.



أشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر، إلى أن أنهينا موسم سياحي رائع جداً حقق حوالي 20 مليار دولار لخزينة الدولة، مشيراً إلى أن متوقعين بمثل هذه الأحداث الرائعة الموجودة على أجندة السياحة أنها تحقق العام المقبل من تجاوز من 24 إلى 25 مليار دولار.





