بمناسبة الكريسماس.. تامر عاشور يحيى حفلا غنائيا مساء اليوم

يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء أولى حفلات الكريسماس لهذا العام، وذلك مساء اليوم الجمعة داخل إحدى المولات بطريق مصر اسكندرية الصحراوي.



ويقدم تامر عاشور خلال هذا الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني المقسوم والتى يقدمها تامر عاشور احتفالا بالكريسماس.

أسعار تذاكر الحفل



وتتراوح أسعار تذاكر حفل تامر عاشور ما بين 360 جنيه مصرى ، و510 جنية لفئة الـ vip .

أخر حفلات تامر عاشور

وأحيا تامر عاشور مؤخرا حفلا غنائيا بالرياض تحت عنوان ليلة الدموع الجزء الثاني وشارك فى الغناء بجانب تامر عاشور عددا من المطربين المتميزين فى غناء اللون الدرامي ومنهم تامر عاشور وأدم وأحمد سعد ورامي جمال ورامي صبري.



حفل ليلة الدموع

وكان قد حرص الفنان تامر عاشور على مشاركة جمهوره ضور من حفلته بالسعودية التي حملت اسم "ليلة الدموع" عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وكتب "عاشور":من حفل ليلة الدموع ٢ على مسرح أبو بكر سالم في موسم الرياض 2023، شكرا جمهور المملكة على الاستقبال الرائع.



