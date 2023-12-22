أخبار التكنولوجيا|OpenAI تتيح المحادثات الصوتية لـChatGPT مجانا.. هاكرز جوجل يكتشفون ثغرة عالية الخطورة بمتصفح كروم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

اكتشف قراصنة شركة جوجل Google، وهما جزء من فريق الباحثين الأمنيين الذين يشكلون مجموعة تحليل التهديدات في الشركة، الثغرة الأمنية الثامنة التي تؤثر على مستخدمي متصفح كروم Chrome لهذا العام.

تم إطلاق الكثير من هواتف هونر Honor الجديدة على مدار عام 2023، والتي تميزت بتصميماتها الرائعة والمواصفات العالية التي تلبي احتياجات المستخدمين.

ظهر هاتف سامسونج Galaxy S24 في عروض مسربة تكشف عن خيارات الألوان الخاصة بهذا الإصدار، بالإضافة إلى ذلك، كشفت تسريبات حصرية عن صورة طراز Galaxy S24 Ultra مما يمنحنا نظرة واضحة على الطراز الرائد في تشكيلة S24 المنظرة.

ووفقا للتقرير، تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين المشاركة في محادثات صوتية متبادلة مع برنامج ChatGPT، فهو يوفر طريقة أكثر طبيعية وبديهية للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي.

جلب كل إصدار جديد في سوق الهواتف الذكية مميزات فريدة هذا العام، في هذه المقالة سنتعمق في مقارنة مفصلة بين هاتفين ذكيين رائدين هما: فيفو Vivo X100 وهاتف وان بلس الجديد OnePlus 12، كلا الجهازين هما النماذج الرائدة من علاماتهما التجارية الخاصة بهما ويقدمون مجموعة كبيرة من الميزات التي تلبي احتياجات المستخدم المختلفة.

كشفت شركة هونر Honor، عن أحدث هواتفها الرائدة في الصين تحت اسم Honor 90 GT، والذي يتميز بذاكرة وصول عشوائي ضخمة بسعة 24 جيجابايت وشحن سريع بقدرة 100 وات.