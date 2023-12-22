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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|OpenAI تتيح المحادثات الصوتية لـChatGPT مجانا.. هاكرز جوجل يكتشفون ثغرة عالية الخطورة بمتصفح كروم

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

لو بتستخدم متصفح كروم |احذر.. هاكرز جوجل يكتشفون ثغرة خطيرة

اكتشف قراصنة شركة جوجل Google، وهما جزء من فريق الباحثين الأمنيين الذين يشكلون مجموعة تحليل التهديدات في الشركة، الثغرة الأمنية الثامنة التي تؤثر على مستخدمي متصفح كروم Chrome لهذا العام.

 

حصاد 2023.. أبرز هواتف هونر Honor التي تم إطلاقها خلال العام

تم إطلاق الكثير من هواتف هونر Honor الجديدة على مدار عام 2023، والتي تميزت بتصميماتها الرائعة والمواصفات العالية التي تلبي احتياجات المستخدمين.

 

تسريبات حصرية تكشف أسرار هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra

ظهر هاتف سامسونج Galaxy S24 في عروض مسربة تكشف عن خيارات الألوان الخاصة بهذا الإصدار، بالإضافة إلى ذلك، كشفت تسريبات حصرية عن صورة طراز Galaxy S24 Ultra مما يمنحنا نظرة واضحة على الطراز الرائد في تشكيلة S24 المنظرة.

خبر سار لعشاق روبوت الدردشة الشهير ChatGPT

ووفقا للتقرير، تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين المشاركة في محادثات صوتية متبادلة مع برنامج ChatGPT، فهو يوفر طريقة أكثر طبيعية وبديهية للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي.

 

مقارنة صعبة.. موبايل فيفو X100 ينافس وان بلس 12

جلب كل إصدار جديد في سوق الهواتف الذكية مميزات فريدة هذا العام، في هذه المقالة سنتعمق في مقارنة مفصلة بين هاتفين ذكيين رائدين هما: فيفو Vivo X100 وهاتف وان بلس الجديد OnePlus 12، كلا الجهازين هما النماذج الرائدة من علاماتهما التجارية الخاصة بهما ويقدمون مجموعة كبيرة من الميزات التي تلبي احتياجات المستخدم المختلفة. 

 

رامات 24 جيجابايت.. أحدث موبايل من Honor يغزو الأسواق

كشفت شركة هونر Honor، عن أحدث هواتفها الرائدة في الصين تحت اسم Honor 90 GT، والذي يتميز  بذاكرة وصول عشوائي ضخمة بسعة 24 جيجابايت وشحن سريع بقدرة 100 وات.

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