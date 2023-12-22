عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للأطفال والبالغين.. ظهور هذه الأعراض يشير إلى التهاب الأذن الوسطى

أعراض التهاب الأذن
أعراض التهاب الأذن الوسطى  

يعتبر التهاب الأذن الوسطى هو عدوى تُصيب الأذن في المساحة المملوءة بالهواء التي تقع خلف طبلة الأذن، وتحتوي على عظام الأذن الاهتزازية الصغيرة، يكون الأطفال أكثر عرضةً للإصابة بعدوى الأذن من البالغين.

 

أعراض التهاب الأذن الوسطى

 

نظرًا لزوال التهابات الأذن الوسطى غالبًا دون علاج، فقد يبدأ العلاج بالسيطرة على الألم ومراقبة المشكلة، وفي بعض الأحيان، تُستخدَم المضادات الحيوية لعلاج العدوى، وبعض الأشخاص أكثر عرضةً للإصابة بعدوات متعدِّدة في الأذن، من الممكن أن يُسبِّب ذلك مشكلات في السمع وغيرها من المضاعفات الخطيرة.

 

فقدان البصر أبرزها.. مضاعفات خطيرة تترتب على التهاب الجيوب الأنفية

لو بتعاني من النهجان.. جمال شعبان يكشف عن أبرز أسباب حدوثه

 

وفي حالة عدوى التهاب الأذن الوسطى، يمكن للأنابيب الضيقة التي تمتد من الأذن الوسطى إلى الجزء الخلفي للحلق (قنوات استاكيوس) أن تتورم وتصاب بالانسداد، وقد يؤدي ذلك إلى تراكم المخاط في الأذن الوسطى، ومن الممكن أن يصبح هذا المخاط معديًا ويسبب أعراض عدوى الأذن.

 

أعراض التهاب الأذن الوسطى

 

وعادة ما تظهر علامات وأعراض عدوى التهاب الأذن الوسطى سريعًا، وتتضمن العلامات والأعراض الشائعة في الأطفال، ما يلي:

_ ألم بالأذن، بالأخص عند الاستلقاء.

_ ضغط أو سحب على الأذن.

_ صعوبة في النوم.

_ البكاء أكثر من المعتاد.

_ التهيُّج.

_ صعوبة السمع أو الاستجابة للأصوات

_ فقدان التوازن

_ حُمَّى بدرجة حرارة 38 درجة مئوية (100 درجة فهرنهايت) أو أكثر

_ تصريف سائل من الأذن.

_ الصداع.

_ فقدان الشهية

 

وتتضمَّن العلامات والأعراض الشائعة لالتهاب الأذن الوسطى لدى البالغين، ويشمل ما يلي:

_ ألم الأذن.

_ تصريف سائل من الأذن.

_ مشكلة في السمع.

الأذن التهاب الاذن التهاب الأذن الوسطى أعراض التهاب الأذن الوسطى عدوى الأذن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة: علامة تظهر في الحمام تكشف نوعا من السرطان.. الجوع الشديد بدون سبب مؤشر لمرض خطير.. سعر مجوهرات مي فاروق يثير الجدل في حفل ليلة أم كلثوم

بإطلالة شتوية.. ديميت أوزديمير تتألق بالأسود على إنستجرام

ببالطوا من الفرو.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

سعر صادم لفستان أسماء جلال في مهرجان الجونة السينمائي

إطلالة غير متوقعة لـ باميلا الكيك في معرض "أنا حرة" بالسعودية |شاهد

سعر غير متوقع لفستان مريم الخشت في برنامج صاحبة السعادة

مجوهرات ب 4 ملايين جنيه..مي فاروق تثير الجدل بإطلالتها خلال حفل ليلة أم كلثوم

فقدان البصر أبرزها.. مضاعفات خطيرة تترتب على التهاب الجيوب الأنفية

ترشيحاتنا

بعد تلقيه عرضًا سعوديًا مغريًا .. قرار عاجل من الأهلي بشأن الشناوي

النشرة الدينية | كم مرة نادى الله على عباده المؤمنين في القرآن؟.. وعجائب سورة الضحى

نيسان قشقاي تعود من جديد للسوق المصري .. اعرف الأسعار

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

زعيم الانفصاليين الأرمن يتراجع عن قرار حل جمهورية ناجورنو قره باغ

كارثة إنسانية مميتة| إعلان خطير من الاتحاد الأوروبي بشأن قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. زوجة محمود حجازي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة.. مفاجآت وصدمات في توقعات الأبراج 2024

أرخص حاجة .. توابل في المطبخ المصري تعالج أشهر مشاكل الجسم

للأطفال والبالغين.. ظهور هذه الأعراض يشير إلى التهاب الأذن الوسطى

فستان غريب.. نورهان منصور في إطلالة غير متوقعة بالجونة.. شاهد

فيديو

إنقاذ الجنيه | اسباب تثبيت أسعار الفائدة ..فيديو

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي | تفاصيل ..فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ