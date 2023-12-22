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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل صينية خضار باللحمة المفرومة

طريقة عمل صينية خضار
طريقة عمل صينية خضار باللحمة المفرومة

تعتبر طريقة عمل صينية خضار باللحمة المفرومة من أشهر الأطباق العربية، وهي وصفة مفيدة للجسم، وذلك لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والبروتينات، وغيرها من العناصر الهامة التي تفيد الجسم والمستمدة من الخضار واللحوم.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل صينية خضار باللحمة المفرومة، وهي من وصفات المطبخ العربي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من 50 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 8 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل صينية خضار باللحمة المفرومة

 

طريقة عمل صينية خضار باللحمة المفرومة

 

مقادير صينية خضار باللحمة المفرومة :

½ كيلو جرام لحمة مفرومة

½ كيلو جرام كوسة

½ كيلو جرام جزر

½ كيلو جرام بطاطس

½ كيلو جرام باذنجان أبيض

½ كيلو جرام طماطم

½ كيلو جرام بصل

رشة ملح

رشة فلفل

رشة بهارات

 

طريقة عمل صينية خضار باللحمة المفرومة :

_ نغسل الخضروات كلها ثم نقطعها إلى نصفين، ثم نقطع الأنصاف إلى شرائح عريضة ورفيعة.

_ نضع الشرائح فى قدر عميق ثم يضاف اللحم المفروم، الملح، الفلفل والبهارات ونخلطهم جميعًا بيدك حتى يتجانس المزيج.

_ نضع الخليط كله فى صينية الخضار باللحمة المفرومة في الفرن، ندخلها الفرن المسخن إلى نار متوسطة حتى النضج، ثم تقدم .

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