جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر المتوسط

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة أن طائرة حربية إسرائيلية اعترضت طائرة مسيرة قادمة من الأراضي اللبنانية الأسبوع الماضي.

ونشر أدرعي عبر حسابه بموقع "إكس" تغريدة قال فيها "اعترضت طائرة حربية لجيش الدفاع الأسبوع الماضي (15/12) طائرة مسيرة فوق البحر الأبيض المتوسط في الأجواء اللبنانية كانت في طريقها إلى المجال الجوي الاسرائيلي" مردفا "المسيرة لم تخرق الاجواء الاسرائيلية".

وتوترت الحدود اللبنانية الإسرائيلية في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي ضد مستوطنات غلاف قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي ليرد جيش الاحتلال بعدوان غاشم تسبب في استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني.