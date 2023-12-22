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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماهر همام يحتفل ببرونزية كأس العالم: الأهلي دايماً مشرفنا

ماهر همام
ماهر همام

حقق النادي الأهلي المصري الفوز بأربعة أهداف  مقابل هدفين علي  أوراوا الياباني، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

وكتب ماهر همام نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "‏الأهلي دايماً مشرفنا .. الأهلي يُحقق الرقم القياسي بحصوله علي البرونزيه الرابعه له في تاريخه .. وأعتقد انه من الصعب كسر هذا الرقم .. مليوون مبرووووك لجماهير الأهلي العظيمه"

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62  والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .

الأهلي في كأس العالم للأندية

وفاز الأهلى في مباراته الأولي على فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 قبل أن يخسر أمام فريق فلومينينسي البرازيلي في بهدفين نظيفين في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

 

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