بينهم 8 من الأهلي.. المارد الأحمر يدخل قائمة هدافي كأس العالم الأندية

دخل 8 لاعبين من الأهلي، في قائمة تضم 27 لاعبًا على مستوى العالم سجلوا أهدافًا في نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم للأندية.

وتصدر هذه القائمة، كريم بنزيما وحسين الشحات، حيث أحرز كل منهما في 4 نسخ مختلفة من البطولة، يليهما كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وليونيل ميسي وسالم الدوسري وبيرسي تاو، حيث أحرز كل منهم في 3 نسخ مختلفة من البطولة.

وجاء الـ20 لاعبًا الآخرين، لإحراز كل منهم في نسختين من البطولة، ومنهم لاعبي الأهلي “محمد أبو تريكة، فلافيو أمادو، عماد متعب، أحمد عبد القادر، علي معلول، ياسر إبراهيم” ، حيث أحرز كل منهم في نسختين من البطولة.