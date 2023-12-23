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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزي السيوي للفتيات.. جودة الصناعة وتناسق ألوان من التراث

الزى السيوى
الزى السيوى

يتميز الزي السيوي للفتيات بألوانه الجذابة المميزة والتي تستمد من طقوس الواحة الخضراء، فهي تتميز بألوانها الجذابة من جهة وهي ملابس واسعة وطويلة وثقيلة من جهة أخرى تتماشى مع تقاليد أنباء الواحة.

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ويعد التطريز اليدوي المدهش لملابس سيدات الواحة سبب انبهار زوار الواحة، بملابس السيدات خاصة التي تستخدم للعروسة في زفافها أو خلال ال7 أيام الأولى بعد زواجها والتي تقوم خلال تلك الفترة بارتداء ملابس مميزة.
تقول نورا جاب الله من مدرسة بواحة سيوة ان زى سيدات واحة سيوة من الازياء المميزة مضيفه ان أكثر ما يميز الملابس السيوية ثلاثة عناصر؛ هي التطريز والرموز والألوان.
واضافت ان ملابس المرأة تتميز بكميات كبيرة من التطريز وتتمتع بالألوان الزاهية داخل المنزل، بينما ترتدي في الأفراح اللونين الأبيض والأسود مشيرة ان بنات سيوة الصغار يردتين فى الافراح والاعياد الزى السيوة المميز.
واوضحت ان العروسة تستخدم الزى المطرز خلال ال7 ايام الاولى من زواجها كتقليد سيوى بشرط ان يكون هذه الازياء التى ترتديها منفصلة تماما عن الرجال فهى ترتدى الملابس لاستقبال الضيوف من السيدات وامام زوجها واسرتها فقط.
واشارت ان اليوم الاول من الزواج ترتدى الملابس التى تتميز بجمال التطريز وتعددة الالوان بينما فى اليوم الثاني وحتى اليوم السابع من الملابس المطرزة الجذابة، وتقوم العروس بإظهار كل ما هو جديد من الملابس، والذي يكون بين النساء فقط.
واوضحت ان التصاميم ذات الخطوط الطولية المتوازية التي تميز الشال الذي تتزين به العروسة في واحة سيوة ذو دلالة رائعة، إذ يجعل المرأة تشع نورا مثل أشعة الشمس لتنير حياة زوجها، ويستخدمون فيه ألوانا مستوحاة من الطبيعة والبلح مثل الأخضر والأصفر والبرتقالي والبني والنبيتي.

الزى السيوى
الزى السيوى
الزى السيوى
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