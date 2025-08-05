عضو الهيئة العليا للوفد: مصر قدمت نموذجا حضاريا للعالم في انتخابات الشيوخ

أكد حمادة بكر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الشعب المصري أثبت للعالم أجمع بأنه على قدر كبير من المسؤولية الوطنية، حيث ظهر ذلك بشكل واضح من خلال مشاركته الكثيفة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وعبّر عن فخره بهذا الوعي السياسي المتنامي الذي يؤكد إيمان المصريين بواجبهم الوطني ومسؤوليتهم تجاه مستقبل البلاد.

وفي تصريحاته صحفية، وجه بكر الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن توليه قيادة الدولة كان نقطة تحول محورية نحو تعزيز الوحدة الوطنية ولم شمل المجتمع بجميع أطيافه.

وأوضح بكر، أن تطبيق القائمة الوطنية في الانتخابات، سواء في أعوام 2015، 2020، أو اليوم في انتخابات 2025، يُعدّ نموذجًا يحتذى به في العمل الديمقراطي، حيث تجمع القائمة مختلف الأحزاب والقوى والتيارات السياسية تحت مظلة واحدة.

وقال أن هذه الخطوة تعكس رؤية القيادة السياسية في دعم المشاركة الجماعية وإتاحة الفرصة لجميع القوى السياسية للتعبير عن أفكارها ورؤاها داخل غرفتي البرلمان، إسهامًا في إنتاج قوانين تعبر عن احتياجات كافة أطياف المجتمع.

و أشار بكر إلى أن الرئيس السيسي يتميز عن كل من سبقوه من رؤساء في إيمانه العميق بدور الشباب والمرأة في بناء مستقبل الدولة، فقد مكّنهم من احتلال مواقع بارزة في مختلف أجهزة الدولة وغرفتي البرلمان، الأمر الذي رسّخ مبدأ الشراكة في اتخاذ القرارات الوطنية.

من جانب آخر، ثمن بكر دور وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية المعنية في إنجاح العملية الانتخابية، والتي وصفها بأنها "عرس ديمقراطي" يُبرز صورة مصر الحضارية أمام العالم.

وذكر أن القوات الأمنية بدأت انتشارها حول لجان ومقار الانتخابات على مستوى الجمهورية على مدار أربعة أيام متواصلة، مما وفر بيئة آمنة ومهيأة لضمان سهولة ويسر في الإدلاء بالأصوات لجميع الناخبين.

وأشاد بكر بغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي قدمت دورًا رائدًا في متابعة سير الانتخابات على مدار الساعة، سواء داخليًا أو خارجيًا.



وأضاف أن التنسيقية أسهمت بفعالية من خلال إرسال متابعين إلى مختلف مناطق الجمهورية لتغطية العملية الانتخابية وضمان الشفافية والمصداقية، مما يعكس روح التعاون والتماسك بين مختلف القوى السياسية لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد.