قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوطنية للانتخابات: المواطن المصري الداعم الحقيقي للدولة
بعد انتهاء التصويت وغلق اللجان.. بدء فرز أصوات الناخبين بـ انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات: الهيئة وحدها المختصة بإعلان نتائج انتخابات الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ 2025| إقبال كثيف في اللحظات الأخيرة.. وتوقعات بمد التصويت ببعض اللجان
أحمد موسى يفضح ملفات إخوانية لتنفيذ مخطط التهجير
رئيس الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل
البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ و البيض اليوم الثلاثاء
بث مباشر| أحمد موسى يكشف أقوى تصريح للرئيس السيسي عن غزة
الهدف مصر.. أحمد موسى يكشف تفاصيل خطة إسرائيلية لاحتلال غزة
بوابة مساعدات ولن تكون معبر تهجير.. أحمد موسى: الرئيس قدم خريطة طريق واضحة للدور المصري
أحمد موسى: الاحتلال الإسرائيلي حصل على موافقة ترامب باحتلال غزة
معظم المساعدات مصرية.. خبير استراتيجي: القاهرة تتحمّل فاتورة غزة وحدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو الهيئة العليا للوفد: مصر قدمت نموذجا حضاريا للعالم في انتخابات الشيوخ

حمادة بكر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
حمادة بكر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
معتز الخصوصي

أكد حمادة بكر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الشعب المصري أثبت للعالم أجمع بأنه على قدر كبير من المسؤولية الوطنية، حيث ظهر ذلك بشكل واضح من خلال مشاركته الكثيفة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وعبّر عن فخره بهذا الوعي السياسي المتنامي الذي يؤكد إيمان المصريين بواجبهم الوطني ومسؤوليتهم تجاه مستقبل البلاد.

وفي تصريحاته صحفية، وجه بكر الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن توليه قيادة الدولة كان نقطة تحول محورية نحو تعزيز الوحدة الوطنية ولم شمل المجتمع بجميع أطيافه.

وأوضح بكر، أن تطبيق القائمة الوطنية في الانتخابات، سواء في أعوام 2015، 2020، أو اليوم في انتخابات 2025، يُعدّ نموذجًا يحتذى به في العمل الديمقراطي، حيث تجمع القائمة مختلف الأحزاب والقوى والتيارات السياسية تحت مظلة واحدة.

وقال أن هذه الخطوة تعكس رؤية القيادة السياسية في دعم المشاركة الجماعية وإتاحة الفرصة لجميع القوى السياسية للتعبير عن أفكارها ورؤاها داخل غرفتي البرلمان، إسهامًا في إنتاج قوانين تعبر عن احتياجات كافة أطياف المجتمع.

و أشار بكر إلى أن الرئيس السيسي يتميز عن كل من سبقوه من رؤساء في إيمانه العميق بدور الشباب والمرأة في بناء مستقبل الدولة، فقد مكّنهم من احتلال مواقع بارزة في مختلف أجهزة الدولة وغرفتي البرلمان، الأمر الذي رسّخ مبدأ الشراكة في اتخاذ القرارات الوطنية.

من جانب آخر، ثمن بكر دور وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية المعنية في إنجاح العملية الانتخابية، والتي وصفها بأنها "عرس ديمقراطي" يُبرز صورة مصر الحضارية أمام العالم.

وذكر أن القوات الأمنية بدأت انتشارها حول لجان ومقار الانتخابات على مستوى الجمهورية على مدار أربعة أيام متواصلة، مما وفر بيئة آمنة ومهيأة لضمان سهولة ويسر في الإدلاء بالأصوات لجميع الناخبين.

وأشاد بكر  بغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي قدمت دورًا رائدًا في متابعة سير الانتخابات على مدار الساعة، سواء داخليًا أو خارجيًا.


وأضاف أن  التنسيقية أسهمت  بفعالية من خلال إرسال متابعين إلى مختلف مناطق الجمهورية لتغطية العملية الانتخابية وضمان الشفافية والمصداقية، مما يعكس روح التعاون والتماسك بين مختلف القوى السياسية لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد.

حمادة بكر حزب الوفد انتخابات مجلس الشيوخ ازاي اعرف لجنتي صناديق الاقتراع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

شاكر محظور - بلوجر

مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

سمية الكتامي الأولي علي الجمهورية

إصابة الأولي على الجمهورية في حادث تصادم ونقل والدها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

محمد صبحي

بعد نقله للمستشفى.. الحالة الصحية للفنان محمد صبحي| خاص

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

الزمالك

بشرى سارة لجماهير الزمالك.. خالد الغندور يفجرها

ترشيحاتنا

غلاف الكتاب

"إيراث".. أدهم العبودي ينتصر للمرأة في روايته الأحدث

المخرج أحمد عبد المقصود

Tag Media و1O1 Media يتعاونان مع المخرج أحمد عبد المقصود في برنامج بعد الغياب

سارة سلامة

سارة سلامة بإطلالة أنيقة بالأسود عبر إنستجرام

بالصور

صحتك أولاً.. تنبيه من ChatGPT يعلمك بوقت الراحة

"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة

استدعاء 12 ألف سيارة كيا بسبب عيب خطير

كيا
كيا
كيا

قائمة بأكثر 10 وظائف عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي

وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح

مرسيدس تكشف عن أحدث سيارة دفع رباعي كهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ايمان عبد اللطيف

اليوم الثانى.. إقبال كبير من المواطنين في حى الدقى على الانتخابات

ايمان عبد اللطيف

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. محافظ الجيزة يتفقد لجان الدقي.. بث مباشر

القوات المسلحة

قوات حرس الحدود تضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة تستهدف الأمن القومي

المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني

المنطقة الغربية العسكرية تنظم أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد