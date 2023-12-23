كنت في الإعدادية.. هناء الشوربجي: بدايتي الفنية كانت مع فرقة رضا

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة اون، مساء الجمعة، الفنانة هناء الشوربجي، والتي كشفت تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة وبدايتها الفنية.

وخلال اللقاء قالت هناء الشوربجي، إن لا أحب كثرة الظهور، و بدايتي الفنية كانت مع "فرقة رضا"، وكنت في الإعدادية، وشوفت الدنيا كلها في فرقة رضا".

وأضافت هناء الشوربجي، أن كان هناك صلة قرابة مع الدكتور حسن فهمي والد فريدة فهمي، حيث شقيقته كانت متزوجة أحد أقاربها، مشيرة إلى أن خالتها عرفتها على فرقة رضا وأنها لا يوجد بها ابتذال، وطلبت منها التقديم فيها، وكنت بحب الرقص والتمثيل وأقف قدام المراية وأقلد فيروز الصغيرة".

وتابعت الشوبجي، أن أنا بفتكر ذكريات فرقة رضا وعيني دمعت"، وذكريات حلوة أوي وعيني دمعت لما شوفت حسن عفيفي".