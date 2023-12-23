عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلاد حورج وسوف.. حكايته مع تلاوة قرآن وزواجه من مسلمة

جورج وسوف
جورج وسوف

يحتفل اليوم الفنان جورج وسوف بعيد ميلاده ، والذى يعد من أهم من المطربين فى تاريخ الغناء العربي ، خاصة وانه يملك طابع خاص فى غناءه .

ولد جورج وسوف في قرية كفرون بسوريا، و بدأ مسيرته الفنية بغناء المواويل التي نشأ وتربى على سماعها فى بيت والده، وكانت صدفة غريبة عندما قام بغناء أحد هذه المواويل فى حفلة مدرسية وسمعه فيها بائع شرائط كاسيت، وشعر بموهبته المبكرة فقام بتسجيل الموال ونشره.

غنى  جورج وسوف فى عدد من الحفلات ، بعد ان  إنتقل على  لبنان ولم يكن قد تجاوز السادسة عشر من عمره بعد.

قام كل من  الفنان "جورج يزبك" و الفنان "وديع الصافي" اللذان قام برعاية جورج وسوف فنيا.

 إزدادت شهرته عندما تعامل مع كبار الملحنين مثل "سيد مكاوي" و ""شاكر الموجي" و "بليغ حمدي"، فأنتج أغاني تعلق بها الجمهور منها "بتعاتبني على كلمه" و"دقيت على الأبواب" وغيرها من الأغاني.

تعرض الفنان جورج وسوف الى صدمة كبري ، بعد ان توفي نجله وديع .

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

في خطر.. إسرائليون يهاجمون منزل فنانة فلسطينية I تفاصيل

جورج وسوف يتلو القرآن الكريم

وكشف الشيخ ياسر الصالح ، عن مفاجأة كبيرة بشأن تلاوته للقرآن الكريم في عزاء نجل الفنان جورج وسوف، قائلا إن جورج وسوف يحفظ ويتلو القرآن الكريم و"طلب مني بصفة شخصية تلاوة سورة مريم على روح نجله".

وظهر الشيخ ياسر، الذي شارك في العديد من عزاء المشاهير، بجوار جورج وسوف خلال العزاء وهو يرتل القرآن الكريم في مقطع فيديو، الأمر الذي أكد أن جورج وسوف طلب منه بشكل شخصي قراءة القرآن الكريم في عزاء ابنه.

ديانة زوجة جورج وسوف

سبق وتحدث الفنان جورج وسوف عن ديانة زوجته الأولى في لقاء له مع الإعلامي اللبناني نيشان، حيث أكد أن زوجته الأولى تدعى ماليشار وهي مسلمة سنية، وتزوجها في المحكمة الجعفرية.

وصرح خلال لقائه التلفزيوني، بأنه يحفظ ترانيم الكنيسة كما يحفظ أسماء الله الحسني، وكذلك صيغة الأذان، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤل وقتها عن ديانة سلطان الطرب.

وتزوج جورج وسوف، مرتين فقط، الأولى من ماليشار التي أنجب منها ثلاثة من الأبناء، وبعدها انفصل عنها ليتزوج من ندى رمال وهي فلسطينية الأصل وأنجبت له ابنته الوحيدة عيون.

جورج وسوف الفنان جورج وسوف الفنان وديع الصافى الشيخ ياسر الصالح بليغ حمدي سيد مكاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في معاشات يناير 2024

عرض تركي خيالي لزيزو وتعاقد فتوح.. ماذا يحدث داخل أسوار الزمالك؟

ترشيحاتنا

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟.. الإفتاء: هذه آخر دقيقة وبعدها تُصلى قضاء

لن تصدق.. رجل تسعيني يكسب مواجهة مع لص مسلح في إيطاليا

خبر سار| شوبير يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق

حمدي فتحي يوجه رسالة للأهلي بعد حصد برونزية كأس العالم للأندية

موعد سفر بعثة الأهلي إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصص تفطر القلب.. ابنة الرئيس الأميريكي تثير الجدل عبر حسابها على الأنستجرام

مقطع فيديو يثير الجدل لبعض الجنود الإسرائيليين ..شاهد ماذا حدث ؟

فيديو يحبس الأنفاس.. سمكة قرش تمر من تحت سبّاح وتلامسه

ما أمنياتك لعام 2024؟.. إجابة مؤلمة من شابة فلسطينية على سؤال صحفي

فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ