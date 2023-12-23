فى عيد ميلاد حورج وسوف.. حكايته مع تلاوة قرآن وزواجه من مسلمة

يحتفل اليوم الفنان جورج وسوف بعيد ميلاده ، والذى يعد من أهم من المطربين فى تاريخ الغناء العربي ، خاصة وانه يملك طابع خاص فى غناءه .

ولد جورج وسوف في قرية كفرون بسوريا، و بدأ مسيرته الفنية بغناء المواويل التي نشأ وتربى على سماعها فى بيت والده، وكانت صدفة غريبة عندما قام بغناء أحد هذه المواويل فى حفلة مدرسية وسمعه فيها بائع شرائط كاسيت، وشعر بموهبته المبكرة فقام بتسجيل الموال ونشره.

غنى جورج وسوف فى عدد من الحفلات ، بعد ان إنتقل على لبنان ولم يكن قد تجاوز السادسة عشر من عمره بعد.

قام كل من الفنان "جورج يزبك" و الفنان "وديع الصافي" اللذان قام برعاية جورج وسوف فنيا.

إزدادت شهرته عندما تعامل مع كبار الملحنين مثل "سيد مكاوي" و ""شاكر الموجي" و "بليغ حمدي"، فأنتج أغاني تعلق بها الجمهور منها "بتعاتبني على كلمه" و"دقيت على الأبواب" وغيرها من الأغاني.

تعرض الفنان جورج وسوف الى صدمة كبري ، بعد ان توفي نجله وديع .

جورج وسوف يتلو القرآن الكريم

وكشف الشيخ ياسر الصالح ، عن مفاجأة كبيرة بشأن تلاوته للقرآن الكريم في عزاء نجل الفنان جورج وسوف، قائلا إن جورج وسوف يحفظ ويتلو القرآن الكريم و"طلب مني بصفة شخصية تلاوة سورة مريم على روح نجله".

وظهر الشيخ ياسر، الذي شارك في العديد من عزاء المشاهير، بجوار جورج وسوف خلال العزاء وهو يرتل القرآن الكريم في مقطع فيديو، الأمر الذي أكد أن جورج وسوف طلب منه بشكل شخصي قراءة القرآن الكريم في عزاء ابنه.

ديانة زوجة جورج وسوف

سبق وتحدث الفنان جورج وسوف عن ديانة زوجته الأولى في لقاء له مع الإعلامي اللبناني نيشان، حيث أكد أن زوجته الأولى تدعى ماليشار وهي مسلمة سنية، وتزوجها في المحكمة الجعفرية.

وصرح خلال لقائه التلفزيوني، بأنه يحفظ ترانيم الكنيسة كما يحفظ أسماء الله الحسني، وكذلك صيغة الأذان، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤل وقتها عن ديانة سلطان الطرب.

وتزوج جورج وسوف، مرتين فقط، الأولى من ماليشار التي أنجب منها ثلاثة من الأبناء، وبعدها انفصل عنها ليتزوج من ندى رمال وهي فلسطينية الأصل وأنجبت له ابنته الوحيدة عيون.