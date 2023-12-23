3 علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الثدي.. تعرفي عليها

نشرت وزارة الصحة والسكان ، منشوراً توعوياً بشان أعراض الإصابة بسرطان الثدي والتي شأنها التنبؤ بالمرض في مراحله المبكرة مما يسهل عملية العلاج وزيادة نسب الشفاء .

أعراض الإصابة بسرطان الثدي

وقالت وزارة الصحة والسكان، من خلال منشورها التثقيفي ، إن أعراض الإصابة بسرطان الثدي تتمثل في التالي :-

ظهور كتلة في الثدي

إفرازات في الثدي

تغيرات جلدية في الثدي

وناشدت وزارة الصحة والسكان السيدات بضرورة النزول للكشف والإطمئنا ن علي صحتهمن بلمجان ضمن حملة 100 يوم صح يومياً من ٩ صباحًا لـ ٩ مساءًفي كل محافظات الجمهورية.