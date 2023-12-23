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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3 علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الثدي.. تعرفي عليها

سرطان الثدي
سرطان الثدي

نشرت وزارة الصحة والسكان ، منشوراً توعوياً بشان أعراض الإصابة بسرطان الثدي  والتي شأنها  التنبؤ بالمرض في  مراحله المبكرة مما يسهل عملية العلاج وزيادة نسب الشفاء . 

أعراض الإصابة بسرطان الثدي

 وقالت وزارة الصحة والسكان، من خلال منشورها التثقيفي ، إن أعراض الإصابة بسرطان الثدي تتمثل في التالي :-  

  • ظهور كتلة في الثدي
  • إفرازات في الثدي
  • تغيرات جلدية في الثدي

وناشدت وزارة الصحة والسكان السيدات بضرورة النزول  للكشف والإطمئنا ن علي صحتهمن بلمجان ضمن حملة  100 يوم صح يومياً من ٩ صباحًا لـ ٩ مساءًفي كل محافظات الجمهورية. 

الثدي العلاج الشفاء الإصابة وزارة الصحة والسكان

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